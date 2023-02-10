خسارة «سيدات اليد» أمام الأردن

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خسر المنتخب سيدات كرة اليد أمام منتخب الأردن بنتيجة 35- 16 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس ضمن منافسات كأس رئيس الاتحاد الآسيوي المقامة في العاصمة الأردنية عمان حتى 14 فبراير الحالي بمشاركة أربعة منتخبات. ويواصل منتخب السيدات مشاركته بمواجهة نظيره العراقي اليوم الجمعة في البطولة التي تقام وفق نظام الدوري على مرحلتين وبموجبها (تلتقي المنتخبات المشاركة في هذه البطولة في جولتين تجمع بنهايتها النقاط لتحديد المنتخب الفائز). ووصفت رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي لكرة اليد الدكتورة الجازي المونس في تصريح لـ كونا أن أداء المنتخب كان أفضل مقارنة بالمباراة السابقة مؤكدة أن المنتخب بدأ «يتأقلم» مع أداء الفرق المنافسة في هذه البطولة التي تكسب المنتخب الخبرة وتوفر فرصة للاحتكاك بفرق قوية تأهل بعضها لكأس العالم. ويشارك المنتخب الكويتي لسيدات كرة اليد إلى جانب منتخبات الأردن والعراق والهند في هذه البطولة المقامة في مدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمان حتى 14 فبراير الحالي. ويتصدر منتخبا الأردن والهند هذه البطولة برصيد 6 نقاط لكل منهما بعد أن فاز منتخب الهند على نظيره العراقي بنتيجة 40-13.