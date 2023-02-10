الكويت تشارك في «الألعاب الشتوية الثانية للأطفال»

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أعلن رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي أن منتخب الكويت سيشارك في بطولة الألعاب الرياضية الشتوية الثانية للأطفال (روسيا 2023) في لعبتي السرعة على الجليد (سبيد) والاستعراض على الجليد (الفيغر). وقال العجمي في تصريح صحافي أمس ان المنتخب الكويتي سيمثله في البطولة المقررة اقامتها بالفترة من 25 فبراير الحالي والخامس من مارس المقبل بثلاثة لاعبين هم اللاعبتان جوري الملا وسما جراغ في لعبة (الفيغر) واللاعب علي العلي في (السبيد). وذكر أن النادي حرص على المشاركة بهذه البطولة لإتاحة الفرصة للاعبين واللاعبات الكويتيين للمشاركة في هذا الاستحقاق القاري المهم الذي يشهد مشاركة أهم لاعبي القارة الآسيوية «ما يكسبهم خبرات مهمة في خوض المنافسات الدولية في سن مبكرة». واوضح ان النادي استعد جيدا لهذه المشاركة من خلال إقامة معسكر تدريبي في صالة النادي بمنطقة بيان، معربا عن أمله ان يحقق المنتخب الكويتي نتائج طيبة بالبطولة. يذكر ان نادي الالعاب الشتوية الكويتي يشرف على خمس ألعاب شتوية اولمبية وهي أضافة للـ(فيغر) والـ(سبيد) ألعاب الهوكي على الجليد والكيرلنج والتزحلق على الجليد (السكي).