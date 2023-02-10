طائرة المستقبل تقرب المسافات

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كشفت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، النقاب عن طائرة تجريبية، لا تحتوي على نافذة أمامية تمكن الطيارين من رؤية ما يوجد أمامهم، وتطير بسرعة الصوت. وقالت «ناسا» في بيان، إن «طياري وكالة الفضاء الأميركية المدربين تدريبا عاليا، سيستخدمون بدلا من النافذة، تقنية الواقع المعزز للتنقل في المجال الجوي المزدحم». وتستخدم طائرة X-59 Quiet SuperSonic Technology، نظاما جديدا يحل محل خط الرؤية المباشر للطيار. ويمكن أن يساعد هذا الطيارين في اكتشاف الطائرات الأخرى بشكل أسرع مما يمكنهم من خلال الزجاج الأمامي العادي. وتتميز الطائرة بمقدمة مميزة، مصممة لجعلها أكثر ديناميكية هوائية عندما تحلق بسرعات عالية. وأشارت «ناسا» إلى أن «الهدف من X-59 هو خفض صوت الانطلاق المرتفع، الذي يأتي مع السفر بسرعة أكبر من سرعة الصوت»، لافتة إلى أن «نجاح الرحلات التجريبية الطريق سيؤدي إلى تقليل أوقات الرحلات بشكل كبير».