«هيئة الاستثمار» تفضل التريث في التخارجات المصرية

مال وأعمال

قالت مصادر لـ«النهار» ان هيئة الاستثمار الكويتية تفضل التريث في تخارجات مصرية مرتقبة، حيث تمتلك 50% من البنك العربي الافريقي المطروح لبيع حصة استراتيجية.

وتعتزم مصر طرح حصص في 32 شركة حكومية حتى مارس 2024، حيث أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر تعتزم بيع حصص حكومية في 32 شركة ابتداء من الربع الأول من العام الحالي حتى نهاية الربع الأول من 2024.

وقال إن بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الافريقي الدولي ستكون من بين الشركات التي تضمها خطة الخصخصة، ويمكن إضافة المزيد من الشركات إلى برنامج الطرح العام الأولي.

ويهدف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية لتوسيع قاعدة ملكية الشركات، وجذب استثمارات القطاع الخاص، على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حالياً في مختلف القطاعات.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه جار العمل على تنفيذ طروحات حكومية جديدة في البورصة المصرية قريبا، بدعم من المكاسب الناتجة عن قرار البنك المركزي باعتماد سعر صرف مرن للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت منذ نحو 4 سنوات عن برنامج لطرح حصص في 23 من شركاتها بالبورصة بين اكتتابات أولية، وزيادات رؤوس أموال لكيانات مدرجة فعليا.

وتستهدف الحكومة جمع 6 مليارات جنيه حتى نهاية عام 2023 من طروحات شركاتها في البورصة، منها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة بحسب تصريحات حديثة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.

وقال مدبولي «هناك مجموعة كبيرة من الشركات في عدد من القطاعات المختلفة، والتي تطرح للمرة الأولى في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، مشيرا إلى أن هناك شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هما «الشركة الوطنية للمنتجات البترولية»، وشركة «صافي لتعبئة المياه»، والبقية تشمل القطاعات المختلفة التي تم تحديدها في وثيقة «سياسة ملكية الدولة»؛ سواء القطاعات التي تم الإعلان عن تخارج الدولة منها بصورة تدريجية في الفترة المقبلة، أو التي ستقلص الدولة تواجدها فيها، وقطاعات أخرى تستمر فيها الدولة، بل وتزيد من استثماراتها بها، باعتبارها قطاعات استراتيجية، حيث سيتم طرح عدد من الشركات منها؛ لتوسيع مشاركة المواطنين في الملكية العامة، أو لمستثمرين استراتيجيين من أجل التوسع في نشاط هذه الشركات».

