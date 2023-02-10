التضخم في مصر لأعلى مستوى منذ 5 سنوات

مال وأعمال

قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يناير الماضي، إلى أعلى مستوى له في أكثر من خمس سنوات، مدفوعا بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية وأغلب السلع والخدمات الأخرى، متأثرة بانخفاض العملة المحلية.

وأرجع المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 6.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 20.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.4%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 10.3%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 7.8%، مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في مصر إلى 25.8 بالمئة في يناير الماضي، مقابل 21.3 في المئة في ديسمبر، والذي كان الأعلى منذ ديسمبر 2017. وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض نحو 50 بالمئة منذ مارس، وشهدت العملة انخفاضات كبيرة بشكل خاص في مارس وأواخر أكتوبر وأوائل يناير، ويجري تداوله حاليا عند مستوى 30.4 جنيها.

