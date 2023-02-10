«رأس المال الجريء» يجمع مليار دولار

مال وأعمال

يقترب صندوق رأس المال الجريء المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة «علي بابا» الصينية من جمع مليار دولار لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة في آسيا والشرق الأوسط.

وقال الشريك المؤسس لـ«إى دابليو تي بى أرابيا كابيتال» (eWTP Arabia Capital)، جيري لي، في مقابلة بالرياض: «السعودية لديها سوق كبيرة للغاية، والصين لديها شركات بمجال الإنترنت والتكنولوجيا تستعد للتوسع عالمياً، لذا، يمتلك أحد الجانبين السوق، والثاني لديه التكنولوجيا».

الصندوق الذي تأسس عام 2019، جمع 400 مليون دولار لغرض إتمام الصفقات في ذلك العام. وكشف لي أنه استثمر بالفعل في 16 شركة ويخطط لإدراج ثلاث منها في البورصة السعودية واثنتين في الولايات المتحدة العام المقبل.

وأوضح لي أنَّ كلاً من صندوق الاستثمارات العامة و«علي بابا» سيستمران كمساهمين رئيسيين في جولة التمويل الثانية، إلى جانب مستثمرين دوليين آخرين.

يضخ صندوق الاستثمارات العامة الأموال في شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في ظل سعيه إلى بناء صناعة لرأس المال الجريء وتشجيع رواد الأعمال الشباب على تأسيس أعمالهم التجارية الخاصة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل. كما أنه أنشأ صندوقاً لصناديق شركات رأس المال الجريء بقيمة مليار دولار، فضلاً عن ذلك، يستثمر الصندوق السيادي بشكل مباشر من خلال شركته التابعة «سنابل».

