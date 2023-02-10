وزير الخارجية: إعادة النظر بآليات عمل «صندوق التنمية»

مال وأعمال

أكد وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن الوزارة تعمل على خطين متوازيين في ما يتعلق بعمل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وشدد الصباح على هامش الحفل السنوي للصندوق الكويتي للتنمية على «حرص القيادة على المحافظة على ارثنا الانساني العظيم الذي تم بناؤه على مدى 60 سنة، وسنحافظ على هذا الارث ونعمل على تنميته».

وأشار إلى أن هناك «تطورات على المستوى الدولي تتطلب منا أن نعيد النظر في آليات عمل الصندوق وتجيير عمل الصندوق للمحافظة على مصالحنا الوطنية ومصالح الكويت بالخارج».

وأضاف: «سنعمل على خطين متوازيين، المحافظة على ارثنا الانساني والمساعدات، ووضع استراتيجيات جديدة للصندوق تضمن مصالحنا على المستوى الدولي».

وشهد الحفل تكريماً لمسؤولين سابقين في الصندوق الكويتي وعدد من الموظفين الحاليين ممن عملوا في الصندوق أكثر من 20 عاما، بالإضافة الى الموظفين المغادرين والمتقاعدين نظير جهودهم المبذولة طوال السنوات السابقة، وهم عبدالوهاب البدر ومروان الغانم، وغانم الغنيمان، بالإضافة الى نواب المديرين السابقين ضال العليان وعماد النقيب وعبدالله العون، وعدد من الموظفين ممن قامت على سواعدهم إدارة الصندوق نظير جهودهم بعد رحلة عطاء وظيفي حافل بالإنجازات.

وقال وزير الخارجية في تصريح ان المرحلة الراهنة هي مرحلة استثنائية على الصعيد الإقليمي والدولي، وتستوجب منا جميعاً اليقظة وتوحيد أهدافنا والسعي نحو تطوير مؤسساتنا لتكون ركيزة أساسية في صون والدفاع عن مصالح وطننا الحبيب، ولعل نشاطكم هنا في الصندوق الكويتي تتجلى به رسالة دولة الكويت الراعية للعمل الإنساني.

وفي هذه المناسبة أكد مدير عام صندوق التنمية وليد البحر: ان الجميع قدم جهداً كبيراً وتغلبنا على العديد من التحديات والمصاعب والظروف الاستثنائية في عملنا على المستوى الدولي أو المحلي، وقد تمكنا من مواجهتها طوال السنوات السابقة واستطعنا بفضل الله تنفيذ مئات من المشاريع الناجحة في مختلف المجالات واكتسبنا الخبرات الواسعة التي ساهمت في إقامة علاقات وثيقة مع شركائنا بالتنمية مما عزز أواصر الصداقة بين الدول المستفيدة ودولتنا الحبيبة.

والجدير بالذكر ان الصندوق الكويتي عزَّز منذ بداية العقد الجديد مسؤوليته المجتمعية من خلال مُساهمته في العديد من الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لدعم جهود التنمية داخل الكويت، وتطوير الشباب والطلبة، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وبما لا يخل بمهمته ورسالته الأساسية.

