«المتحد»: 10 عملاء فازوا في «الحصاد الإسلامي»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم 8 فبراير الحالي وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار كويتي لكل منهم وهم: بشار محمد حرحش، ونادية عبدالرحمن دخيل العوض، وبدر سليمان عبدالله الأحمد، وفاطمة علي رحيل، وحصة إبراهيم الريس، ومبارك عبدالله حمد الحردان، وسهام مزيد رجعان الرجعان، وخالد سالم عبدالله المسعود، وطارق فؤاد عبدالمحسن العلي، وحسن عبدالله أحمد العيدان.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار كويتي لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كلها هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً كويتياً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً كويتياً. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب

