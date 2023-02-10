«أبوظبي الأول».. 35 ملياراً للاستحواذ على «ستاندرد تشارترد»

مال وأعمال

يسعى بنك أبوظبي الأول من جديد إلى تقديم عرض محتمل لمصرف «ستاندرد تشارترد» (Standard Chartered)، بعدما فشل قراره بتعليق خطته السابقة للاستحواذ على المؤسسة المالية في كبح طموحاته في أن يصبح قوة مالية عالمية.

تحت الاسم الرمزي «سيلفر فوكستروت»، يعمل المسؤولون في بنك أبوظبي الأول بكد لتقديم عرض محتمل بمجرد انقضاء فترة الانتظار التي تتطلبها قواعد الاستحواذ في المملكة المتحدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

استكمل بنك أبوظبي الأول الفحص النافي للجهالة للمصرف الذي يقع مقره في لندن، كما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر يتعلق بالخصوصية. وأشاروا إلى أن أي صفقة ستعتمد على ظروف السوق وأداء سعر سهم «ستاندرد تشارترد».

بنك أبوظبي الأول، البالغة قيمته نحو ضعف قيمة «ستاندرد تشارترد»- يستكشف تقديم عرض نقدي بالكامل في حدود 30 مليار دولار إلى 35 مليار دولار، وفق ما كشفه الأشخاص. وأشاروا إلى أن أي استحواذ سيتم تمويله عبر داعمي البنك، ومن بينهم صندوق أبوظبي السيادي «مبادلة للاستثمار» وعائلة آل نهيان الحاكمة في أبوظبي.

رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، يُعد من أهم أفراد العائلة الحاكمة، كما أنه تولى في السنوات الأخيرة دوراً أكبر لقيادة الأهداف السياسية والاقتصادية للإمارة.

تحرص أبوظبي، بعد فترة من ارتفاع أسعار الخام، على استخدام مكاسبها النفطية غير المتوقعة لإجراء تحول للقطاع المالي بالإمارة بعدما تخلّف عن العديد من الصناعات الرئيسية الأخرى مثل الطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية. ستُعد مثل هذه المحاولة بمثابة خطوة أكبر من التحركات التي اتخذتها دول الخليج الثرية الأخرى للاستحواذ على حصص أقلية في بنوك مثل «باركليز» و«كريدي سويس».

