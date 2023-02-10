4 مليارات دولار الخسائر الاقتصادية لزلزال تركيا وسورية

مال وأعمال

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس (الخميس)، أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية من جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية ملياري دولار وقد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر. واعتبرت «فيتش» أنّ المبالغ المؤمنة أقل بكثير، وتصل ربما إلى نحو مليار دولار، بسبب ضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة. وتأكد مقتل ما يزيد على 10 آلاف شخص في شمالي سورية وجنوبي تركيا بسبب زلازل قوية وقعت يوم الإثنين خلفت وراءها دماراً واسعاً في أنحاء المنطقة. وتعرضت آلاف البنايات بما في ذلك منازل ومستشفيات، فضلاً عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة.