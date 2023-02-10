«كوفبك» تخارجت من حقل يمي النفطي

مال وأعمال

صرح الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبك» محمد سالم الحيمر بأن كوفبك النرويج ايه اس (KUFPEC Norway AS)، إحدى شركات كوفبك التابعة، قد انتهت من إجراءات التخارج من حصتها البالغة 10% في حقل يمي (Yme) الواقع في ترخيصي الإنتاج (PL 316 and PL 316 B) لمصلحة شركة لايم بتروليوم ايه اس (Lime Petroleum AS).

و خلال عام 2022، حققت كوفبك أرباحا قياسية في النرويج كما تعد هذه الصفقة إحدى أهم عمليات التخارج الناجحة التي نفذتها كوفبك في تاريخها حيث بذل فريق التفاوض جهوداً حثيثة توجت بهذا النجاح الكبير. وقد تمت الصفقة في 23 ديسمبر 2022، ويعتبر تاريخ نفاذ الصفقة 1 يناير 2022 حسب اتفاقية البيع والشراء.

من الجدير بالذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج دولة الكويت.

