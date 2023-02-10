قصر كمبينسكي العائم.. تحفة فنية متكاملة

النهار Weekend

فندق كمبينسكي بالاس العائم، هو فندق فخم من فئة الخمس نجوم. وسيضم المبنى العائم، الذي من المتوقع افتتاحه عام 2023، في دبي مبنى رئيسياً صمم سقفه على شكل هرم زجاجي، يتكون من أربعة أجزاء.

وبصرف النظر عن استيعاب أكثر من 150 غرفة وجناحاً، سيضم الفندق أيضاً 12 فيلا فاخرة متصلة بـ «عوامات». والمنازل العائمة اثنان وثلاثة وأربعة معروضة للبيع، ولكن يمكن أيضاً أن تكون متاحة للإيجار من قبل نزلاء الفندق.

كما أن الفيلات مجهزة بألواح شمسية ومصممة لتكون صديقة للبيئة، ويمكن التنقل بينها بحرياً بسرعة قصوى تبلع 6 أميال بحرية.

ويتم إحضار الضيوف إلى الفندق المكون من 156 غرفة وجناحاً أو فيلاتهم عبر قوارب سريعة، أو يمكنهم حتى اختيار الوصول في قواربهم الخاصة.

وأضاف البيان ان الفندق سيضم أيضاً «مهبط طائرات هليكوبتر عائماً متصلاً بجوار منصة رائعة لوقوف اليخوت تتسع لما يصل إلى 16 يختاً».

ويمكن لضيوف فندق كمبينسكي بالاس الوصول إلى المطاعم الفاخرة والأندية الصحية والمسابح والبوتيكات ومناطق الولائم وإمكان دخول اليخوت الكبيرة والخروج منها في وسط الفندق.

