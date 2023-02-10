أفريقيا تسترد زخمها السياحي بفضل «العودة للجذور»

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نجحت دول أفريقية مثل غانا وليبيربا وكينيا وغيرها من بلدان القارة السمراء في زيادة حصتها من السياح الأميركيين والأوروبيين الذين تعود أصولهم إلى البلدان الأفريقية؛ حيث شكل المتحدرون من أصول أفريقية نحو 56 في المئة من مجمل السياح الذين زاروا القارة في عام 2022 والذين بلغ عددهم الإجمالي نحو 45 مليون سائح.

ووفقا لـ «سكاي نيوز» يبلغ عدد الأميركيين من أصول أفريقية حاليا نحو 42 مليون نسمة يشكلون 12,4 من مجمل سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم نحو 330 مليون نسمة، كما يشكلون نحو 6 في المئة من مجمل سكان أوروبا البالغ عددهم 760 مليون نسمة.

ومن أجل جذب أكبر عدد من السياح من ذوي الأصول الأفريقية استحدث عدد من البلدان الأفريقية استراتيجيات جديدة تركز أكثر على الجوانب التي تذكر السياح بماضي أجدادهم.

وفي عام 2019، أطلقت غانا حملة سياحية تسمى «العودة إلى الجذور»، وذلك بمناسبة مرور 400 عام على وصول أول أفارقة مستعبدين إلى شواطئ الولايات المتحدة من غربي أفريقيا.

واختارت هيئة السياحة الغانية شعار «العودة إلى الجذور» لموسمها السياحي الذي انطلق في ديسمبر 2022، والذي اشتمل على عروض تراثية وثقافية وأطعمة محلية تقليدية، إضافة إلى زيارات للمواقع التاريخية القديمة التي تحكي عن عمليات تهجير الأفارقة إلى أوروبا وأميركا في القرون الأربعة الماضية.

بالنسبة لأوليفر راند وهو أميركي تعود أصوله إلى إحدى القبائل الكينية؛ فلم يكن يعلم شيئا عن بلده وقارته الأم إلا بعد بلوغه الثالثة والثلاثين عندما أتيحت له في عام 2017 الفرصة لمرافقة فوج سياحي أميركي من ولاية فلوريدا، ومنذ ذلك الوقت زار 5 بلدان في القارة في أوقات مختلفة.

ويقول راند إنه بات ينتظر عطلات نهاية العام ليحزم حقائبه إلى أفريقيا التي يقول إنها وفرت له دروساً في التاريخ والثقافة التي جعلته يشعر بأنه جزء من تلك القارة.

ويشير راند إلى الشعور الغريب الذي ينتاب السائح المتحدر من أصول أفريقية عندما يقف داخل القلاع القديمة المنتشرة في السنغال وغانا وغامبيا والتي كانت تستخدم لتهجير الأجداد، أو يشاهد برامج فولكلورية تعكس واقع حضارته الأم.

ويتوقع راند أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من النمو في سياحة العودة إلى الجذور وتجتذب أجيالا جديدة تواقة لمعرفة أصل حضارة أجدادهم.

وفي الجانب الآخر، يتيح قطاع السياحة فرصاً استثمارية كبيرة للمهاجرين الأفارقة، إذ تحقق البلدان الأفريقية عوائد ضخمة من السياحة.

ومن المتوقع ان تبلغ عائدات السياحة في أفريقيا في عام 2023 نحو 200 مليار دولار؛ مما يتيح ضخ استثمارات جديدة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار.

ووفقا لمنظمة السياحة العالمية، فقد أصبحت السياحة على مدار العشرين عامًا الماضية عنصرا حيويا للاقتصادات الأفريقية، واستحوذت في 2019 على 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة السمراء، حيث بلغت مساهمتها بنحو 169 مليار دولار.

ومن المؤمل أن تعطي الاستثمارات الجديدة دفعة قوية للقطاع الذي تعرض لهزة كبيرة خلال عامي 2020 و2021؛ بسبب جائحة كوفيد 19، حيث فقد قرابة نصف الوظائف المسجلة في 2019 والتي بلغت 24 مليون وظيفة.

وفي يوليو 2020، قدر الاتحاد الأفريقي أن أفريقيا خسرت ما يقرب من 55 مليار دولار من عائدات السفر والسياحة، ومليوني وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من تفشي الوباء.

