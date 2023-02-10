فؤاد عبدالواحد يغازل «العيون السود» ويتصدر «التريند» في اليوتيوب

النهار Weekend

من كلمات الشاعر السعودي ياسر التويجري، وألحان الفنان وليد الشامي، تصدر الفنان فؤاد عبدالواحد المحتوى الرائج «التريند» في موقع اليوتيوب، بأغنيته المنفردة الجديدة «العيون السود»، محققاً أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام قليلة من عرضها في قناته الرسمية، الى جانب حصولها على الأكثر طلباً واستماعاً في عدد من الإذاعات في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات.

ويتغزل فؤاد عبدالواحد في كلمات أغنية «العيون السود»، بجمال العيون السود، ومحبته، واصفاً شعور العشق والاشتياق، ضمن لحن جميل وأداء مبدع بصوته، مستخدماً أسلوباً موسيقياً مميزاً تعاون به مع الموزع الموسيقي زيد نديم، حيث يقول في مطلع الأغنية:

أنا لولا الغلا هو والمحبة والعيون السود

ماجيتك من قِصاي وقلت لك عاشق يا مغتره

وانا أحبك ومن قلبي أحب وماني بمحدود

ولو أني ما أحبك كان ليه أزعل وأتشره

وأعرب فؤاد عبدالواحد عبر حساباته المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادته بالتعاون الأول الذي جمعه مع الشاعر ياسر التويجري، وقال: «سعيد بتعاوني الأول مع الشاعر الكبير ياسر التويجري، ومن ألحان الصديق الفنان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم»

المسرحية الشعرية الغنائية «معلقاتنا امتداد أمجاد»

من جهة أخرى، يشارك فؤاد عبدالواحد في المسرحية الشعرية الغنائية «معلقاتنا امتداد أمجاد» التي ستقدم في ذكرى يوم التأسيس الثانية خلال فبراير الحالي، مؤكداً حماسه لخوض هذه التجربة، قائلاً: «الحماس كبير .. لعمل مسرحي غنائي ضخم برؤية وإشراف سمو الأمير الغالي عبد الرحمن بن مساعد»، وأضاف: «الشكر موصول لسمو الأمير الغالي عبدالرحمن بن مساعد لثقته الكبيرة فينا أنا وزملائي الفنانين المشاركين، وهذا تشريف لي أن أكون في هذا العمل الكبير».

