صبا مبارك لـ«النهار»: شخصية «مذيعة» في «دراما رمضان 2023»

النهار Weekend

احتفلت صبا بعرض فيلمها «بنات عبد الرحمن» داخل دور العرض السينمائي بمصر مؤخرا، بعد جولة له من العروض التجارية في الدول العربية حيث انطلق عرضه في تونس والإمارات العربية المتحدة، واستمر عرض الفيلم في السينمات الأردنية 10 أسابيع على التوالي إلى جانب أسبوعين من العروض الخاصة، ليصبح بذلك أول فيلم أردني يحقق هذا الإنجاز، كما انطلق تجاريًا في الكويت وفي 23 دار عرض سعودية.

وإلى جانب «بنات عبد الرحمن»، تنتظر النجمة الأردنية، عرض مسلسلها الجديد «ليلة السقوط»، التي تشارك البطولة فيه مع النجم طارق لطفي، وفي الحوار التالي تحدثت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عن أحدث مشروعاتها الفنية ومشاركتها للنجم أحمد فهمى فى مسلسل «بين السطور»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل 2023.. فإلى نص الحوار:

• في البداية.. حدثينا عن فيلمك «بنات عبد الرحمن»، الذي استقبلته دور العرض السينمائي في مصر مؤخرًا؟

سعيدة للغاية بعرض الفيلم في مصر، وذلك بعد عرضه تجارياً في أكثر من بلد عربي على رأسها الأردن الذي حقق به الفيلم نجاحا كبيرا، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور المصري أيضا.

وفخورة جدا وشرف كبير لي لكوني أمثل اسم بلدي الأردن في بلدي الثاني مصر، ومتحمسة جدا لعرض الفيلم في صالات السينمات المصرية، بعدما سبق عرضه في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحقق حينها نجاحاً كبيراً وردود أفعال إيجابية.

• هل «بنات عبد الرحمن» يمثل المجتمع الأردني فقط؟

على العكس تمامًا.. الفيلم لا يمثل فقط المجتمع الأردني بل يمثل المجتمع العربي بشكل عام وحتى العالمي، ومن المؤكد أن تتواصل تلك المجتمعات مع أزمات الشخصيات في الفيلم.

• ماذا عن تجربة الإنتاج السينمائي وتحمسك لإنتاج فيلم «بنات عبدالرحمن»؟

لدي العديد من التجارب الإنتاجية في الدراما التليفزيونية والمسرح، ولم أفكر من قبل في الإنتاج السينمائي، لكني بعد قراءة سيناريو الفيلم تحمست جدا لإنتاجه واقتنعت به، كما وقعت في حب شخصية «آمال» التي جسدت دورها خلال أحداث الفيلم.

• تنتظرين خلال الفترة المقبلة عرض أحدث أعمالك الدرامية «ليلة السقوط» مع الفنان طارق لطفي، حدثينا عن هذا العمل؟

أجسد خلال الأحداث شخصية «طبيبة إيزيدية» تقع تحت أسر تنظيم داعش في العراق، حيث تدور أحداث المسلسل حول فترة «إرهاب داعش» في دولة العراق مع الإيزيديين، ويشارك في بطولته النجم طارق لطفي وعدد آخر من النجوم، والمسلسل تأليف مجدي صابر وإخراج ناجي طعمي.

• بعد نجاحك الموسم الماضي في مسلسل «توبة»، هل تشاركين في موسم «رمضان 2023» بأعمال جديدة؟

أخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «بين السطور»، الذي أتحمس جداً لعرضه لاحتوائه على العديد من الألغاز، وأجسد ضمن أحداثه شخصية مذيعة، ويشاركني البطولة أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج وائل فرج.

• هل هناك أعمال سينمائية جديدة من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة؟

أنتظر عرض فيلم «السرب» والذي أشارك ضمن أبطاله أمام النجم احمد السقا والمقرر أن يشارك في سباق أفلام موسم رأس السنة وإجازة منتصف العام الدراسي المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول قصة عدد من الأحداث التي مرت بها المنطقة طوال الفترة الماضية، وطريقة تصدي أجهزة الدولة للجماعات الإرهابية، وأبرزها نجاح القوات الجوية في ضرب معاقل داعش في ليبيا، وذلك بعد مقتل 20 مصريًا في الواقعة الشهيرة.

«السرب» بطولة أحمد السقا، دياب، شريف منير، نيللي كريم، محمد ممدوح، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، أحمد حاتم، ومحمود عبدالمغني، وتأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

