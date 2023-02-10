معارك النجوم في «الكواليس»

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«لوسي وفرج»، عنوان الأزمة الأخيرة التي شهدها الوسط الفني المصري خلال الأيام القليلة الماضية، وهي أزمة جاءت لتؤكد أنها لم تكن الأولى من نوعها التي يتابع تفاصيلها «أهل الفن»، فـ«كواليس» الأعمال الفنية شهدت كثيراً من الأزمات بين النجوم، بعضها لعب دورًا في «تعكير» صفو بعض الأعمال، والبعض الآخر خرجت تفاصيله من استديوهات التصوير وتناقلتها وسائل الإعلام.

لوسي وتامر فرج

نشب خلاف شديد بين الفنانة لوسي وممثلة صاعدة تدعى «ندا»، منذ أيام قليلة، داخل كواليس عرض مسرحية «الحفيد» التي تعرض على خشبة المسرح القومي، الأمر الذي انزعج منه الفنان تامر فرج وبقيه صناع العمل.

ومن جانبه وضح تامر فرج ما حدث داخل الكواليس، وكتب تعليقا على منشور طويل لـ« ندا» شاركته مع متابعيها على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تسرد فيه قصة ما حدث معها في المسرحية من بطلته لوسي، وجاء تعليق «تامر»: «كلنا معاكي يا بنوتي»، وردًا على سؤال من إحدى المتابعات عن السبب الذي يدفع فنانة بحجم لوسي للقيام بمثل هذا الفعل، قال «تامر»: «علشان الأستاذة لوسي نسيت الحوار فالبنت لحقتها زي ما بنعمل في العادي راحت ضرباها وقالت لها ماتدخليش على كلامي».

وقال فرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» المذاع على شاشة mbc مصر ويقدمه الإعلامي عمرو أديب إن لوسي اعتدت على عدد من الفنانين بالضرب ومنهم المخرج.

وأضاف: أول واقعة مع الفنان محمد يسري، ده ولد صغير من الشباب بيمثل دور ابني، المفروض أن لوسي تمسكه تضربه كده في المشهد، الولد كان بيطلع من تحت أيديها بطنه متعورة بإصابات، قولنا لها اهدي عليه شوية.

وتابع: «الأستاذ يوسف المنصور بطل العرض ومخرج المسرحية ومؤلفها، لما قالها مرة قبل العرض، يا أستاذة حضرتك بتخرجي عن النص وبتقولي كلام مش مظبوط والشخصية مش بالشكل ده، راحت ماسكاه في مشهد من المسرحية المفروض أنها بتضربه بالقلم علشان بيقولها أنتي ست خاينة، ضربته 5 أقلام وقالتله هو ده اللي في النص يا حقير، وهو والفنان عابد عناني تداركوا الموقف، وحولوا الموضوع أنه يبان جزء من المسرحية ودخل بعد كده يوسف يعيط في الكواليس».

وأكمل: «تالت واقعة الفنانة ندا عفيفي، ده كان بعد ما مشيت، كاتبة على صفحتها أنهي ضربتها علشان دخلت عليها في الكلام وهي نسيت الحوار بتاعها وزي ما بيحصل مع أي حد بنساعده، راحت ماسكاها ضربتها وقالتلها متدخليش على كلامي، البنت دخلت تعيط في الكواليس»، مشيرا إلى أن هناك شكوى من جميع أفراد فرقة المسرح القومي مقدمة ضد لوسي.

على جانب آخر، أصدر البيت الفني للمسرح، مؤخرا بيانا صحافيا يكشف من خلاله أسباب توقف عرض مسرحية «الحفيد»، مؤكدا أن الفنانة لوسي بطلة المسرحية تقدمت بشكوى ضد فريق العمل، كما تقدم فريق العمل بشكوى مماثلة ضد لوسي، وتمت إحالة الشكاوى إلى النيابة الإدارية.

البيت الفني للمسرح، أوضح أن العرض لم يتم إلغاؤه، وفور الانتهاء من نتائج التحقيقات الرسمية، سيتم إعادة تقديمه سواء بنفس أبطال العرض أو بفنانين آخرين، طبقا لما تسفر عنه تحقيقات النيابة الإدارية.

حورية فرغلي ومصطفى شعبان

أزمة «لوسي»، سبقتها- كما أشرنا- أزمات عدة، فقد سبق أن كشفت الفنانة حورية فرغلي، عن سبب خلافها مع النجم مصطفى شعبان بعد تعاونهما في مسلسل«دكتور أمراض نسا»، قائلة: «لما مضيت مسلسل كان اسمه أمراض نسا سافرت ورجعت فوجئت لقيت المسلسل بقى دكتور أمراض نسا وأتنسب له وأنا مش محطوطة على الافيش وده كان سبب الخناقة بينا».

«حورية»، أشارت خلال استضافتها في برنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، على فضائية«القاهرة والناس»، إلى إنها ذهبت لمناسك الحج أكثر من مرة وكانت تقابل مصطفى شعبان ولم يتبادلا السلام بسبب الخلاف، مضيفة: «كنت كل مرة بحج كنت بشوفه ومكناش بنسلم على بعض كذا سنة».

وعن سبب عودة العلاقات بينهما ردت حورية فرغلي، وقالت: «مصطفى شعبان كان عضواً في لجنة تحكيم في المعهد الكاثوليكي وأداني جائزة أحسن ممثلة عن فيلم طلق صناعي وبعدها تصالحنا وأنا بتصالح بسرعة قوي»، مؤكدة أنها من الشخصيات التي تتصالح بسرعة ولا تحمل الكره.

درة وعائشة بن أحمد

وقبل 4 سنوات، ترددت أخبار أن الفنان محمد رمضان أجرى تعديلات على أجزاء من سيناريو مسلسل «نسر الصعيد» مثلما يفعل في الكثير من أعماله التي يريد أن يجسدها بشكل معين، ما تسبب في تقليص دور الفنانة «درة» وزيادة مساحة دور مواطنتها الفنانة عائشة بن أحمد، ما أحدث خلافاً بين «درة وعائشة».

وأوضحت الأخبار أن سبب انتشار تلك الشائعات يرجع إلى حدوث بعض المشاحنات بين درة وعائشة بن أحمد، التي تشعر بأن الأولى لا تلتفت لها وتحفزها على أعمالها الفنية منذ بداية عملها في مصر مؤخرًا، وتعمد تجاهلها والتحدث عنها.

تامر حسني وياسمين عبد العزيز

وقبل 5 سنوات، انتشرت شائعات كثيرة حول رفض الفنانة ياسمين عبد العزيز مصافحة تامر حسني خلال تواجدهما بإحدى المناسبات الفنية وذلك بسبب انسحاب الأخير من مسلسلها«هربانة منها»، وأكدت الشائعات أن الفنان أحمد السقا حاول المصالحة بينهما ولكنه فشل.

من جانبه قرر«تامر» وضع حد لهذه الشائعات، إذ نشر صورا تجمعه بـ«ياسمين» إحدى المناسبات الفنية، وهو ما قامت به «ياسمين» أيضا من خلال صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

خالد النبوي ومنة شلبي

أما الفنان خالد النبوي فرفض أن يكتب اسمه بعد الفنانة منة شلبي على تتر مسلسل «واحة الغروب» وطالب بحذف اسمه من التتر وهو ما فعلته «منة» بعد عرض الحلقات الأولى للعمل أيضا تقديرا لـ«خالد» والشركة المنتجة.

غادة عادل وهالة صدقي

أما الفنانة غادة عادل فقد أثارت جدلا كبيرا من جانبها بعد إصرارها على كتابة اسمها بشكل لائق عقب الزعيم عادل إمام مباشرة على تتر مسلسل«عفاريت عدلي علام»، لتدخل في خلاف مع الفنانة هالة صدقي التي لوحت بتقديم شكوى بموجب العقد المبرم، الذي يوضح مكان اسمها عقب الزعيم.

نسرين أمين ومي عمر

وقبل 6 سنوات، حدث خلاف بين الفنانة نسرين أمين والفنانة مي عمر، إذ فوجئت«نسرين» بحذف عدد كبير من مشاهدها في مسلسل «الأسطورة» للفنان محمد رمضان، مقابل زيادة حجم دور «مي»، ما أشعل حرب التصريحات بينهما، وجرى تداول اسم المخرج محمد سامي، مخرج العمل، الذي اتهمته «نسرين» بالوقوف في صف زوجته الفنانة مي عمر.

ياسمين صبري ومي عمر

وفي المسلسل نفسه، وقبل واقعة «نسرين أمين ومي عمر»، فجرت الفنانة ياسمين صبري مفاجأة مدوية، كشفت فيها تحيز المخرج محمد سامي لزوجته الفنانة مي عمر في كواليس مسلسل «الأسطورة» للفنان محمد رمضان، لدرجة جعلته يصنع لها دوراً خصيصاً على حساب دور«ياسمين»، بحسب تصريحات الأخيرة.

