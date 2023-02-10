العبدالله نقل تعازي القيادة السياسية للسفارة التركية

وطن النهار

قام وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك أمس بزيارة إلى سفارة جمهورية تركيا لدى الكويت حيث نقل تعازي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب الكويت بضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش في جنوبي تركيا.

وكانت السفارة التركية استقبلت لليوم الثاني المعزين في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد: «جئنا للسفارة لتقديم التعازي لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، ونحن مؤمنون بقضاء الله وقدره، ولا راد لقضاء الله، واصفا الحدث بالجلل لكنه أظهر تكاتف الجميع مع المتضررين في تركيا وسورية خصوصا من قبل الدول الاسلامية».

وأشار الى حزمة المساعدات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتكليف مركز سلمان للاغاثة الانسانية بالدعم بشكل عاجل والاعلان عن فتح باب التبرعات والتي بلغت حتى صباح اليوم «أمس» نحو 50 مليون ريال ولا يزال باب التبرع مفتوحا.

واختتم حديثه، سائلا الله -عز وجل- أن يشمل الموتى في عداد الشهداء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل

كما قال سفير سلطنة عمان لدى البلاد د.صالح بن عامر الخروصي نشاطر الاشقاء في تركيا احزانهم في هذه المأساة الانسانية التي ضربت جنوب تركيا وأيضا شمال سورية، ونحن نتضامن معهم ونتعاطف معهم، مشيرا إلى أن سلطنة عمان سيرت جسرا جويا لتقديم المساعدات للسوريين والأتراك.

وأعتبر ان ما حدث مأساة انسانية كبيرة في البلدين، متمنيا السلامة للجميع والرحمة للمتوفين.

ومن جانبها قالت سفيرة كندا لدى البلاد عليا مواني: إنه نيابة عن حكومة وشعب كندا أقدم أحر التعازي لأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية وخلف العديد من الضحايا متمنية سرعة الشفاء للمصابين.

وأضافت: ان حكومة بلادها ساهمت بمبلغ 10 ملايين دولار كدعم أولي لجهود الإغاثة من الزلزال الذي ضرب فجر أمس جنوب تركيا وشمال سورية، كما أرسلت فريق تقييم الكوارث الكندي إلى تركيا والذي يضم مسؤولين عسكريين وآخرين من وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الفدرالية لتحديد كيف يمكن لكندا المساهمة في جهود الإغاثة من الزلزال.

ومن جانبها، قالت رئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الكويت نسرين ربيعان: ان المفوضية تشارك العالم اجمع بهذا الحزن البالغ الذي راح ضحيته الالاف من الارواح في سويعات قليلة.

وأضافت: «المفوضية متواجدة في الميدان في تركيا وسورية، ولدينا 9 مكاتب في سورية تشمل المناطق المتضررة من الزلزال، ولدينا 7 أخرى في تركيا تشمل المناطق المتضررة أيضا من الزلزال، وتنسق المفاصلة مع الحكومة التركية وقامت بتوزيع مواد اغاثية اساسية وفق الاحتياجات التي تحددها الحكومة التركية».

وتابعت «كما قامت المفوضية بتوزيع مواد اغاثة اساسية لـ1500 عائلة متواجدة في المناطق المنكوبة في شمال الغرب السوري، فيما تحتوي مخازننا هناك على 19 ألف خيمة سريعة التركيب وفي طريقها الى المناطق المنكوبة».

واشارت الى تواصل مكتب الكويت مع مكاتب المفوضية في سورية وتركيا على مدار الساعة لاستلام التحديثات بخصوص الاوضاع في المناطق المنكوبة ومتابعة الاحتياجات، كما انا على تواصل مستمر مع الحكومة الكويتية بهذا الخصوص.

واعربت عن شكرها البالغ للكويت لسرعة الاستجابة، لافتة الى اطلاق حملة مشتركة مع القطاع الخاص الكويتي من اجل الاستجابة لاحتياجات المتضررين من فصل الشتاء في الشرق الاوسط كما تم توسيعها لتشمل المتضررين من الزلازل تركيا وسورية.

وبدورها، قال سفير جمهورية الصين الشعبية بالكويت تشانغ جيان وي على إثر الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا والذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة باسمي ونيابة عن السفارة الصينية بالكويت إلى الشعب التركي الصديق. بعد حدوث الزلزال، أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ رسالة تعزية إلى الرئيس التركي أردوغان، وقدمت كلا من الحكومة الصينية والمنظمات غير الحكومية مساعدات إنسانية طارئة إلى تركيا.

واضاف قد وصل فريق الإغاثة الصيني إلى تركيا لبحث وإنقاذ الناجين. كما قررت الحكومة الصينية التبرع بقيمة 40 مليون يوان للحكومة التركية كالدفعة الأولى من أموال المساعدات الإنسانية. وتابع «إن الصين الصديقة على استعداد لمواصلة توفير الدعم والمساعدة في حدود قدرتها وفقا لاحتياجات تركيا أثق بأن الشعب التركي قادر على التغلب على الكارثة وإعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن».

ومن جانبه، قال رئيس مجلس ادارة مجموعة بوخمسين القابضة العم جواد أحمد بوخمسين: «نشاطر اخواننا الاحزان للخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الزلزال في تركيا وسورية، مؤكدا التضامن مع شعبي البلدين في هذا الكارثة التي حلت على أبرياء وأسقطت الآلاف من الوفيات والمصابين ما تسبب في الألم الكبير للشعوب كافة».

