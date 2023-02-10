الكويت ترسل 80 طن مواد إغاثية وغذائية إلى تركيا

وطن النهار

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وبأوامر مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بتسخير جميع إمكانيات القوة الجوية، بتسيير وإنشاء جسر جوي لإرسال المساعدات جراء حادث الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب الجمهورية التركية، غادرت صباح أمس طائرتان تابعتان للقوة الجوية الكويتية متوجهتان إلى الجمهورية التركية، حيث تعتبر هذه الرحلات ثاني طلائع الجسر الجوي الذي خُصص لنقل الاحتياجات الطارئة والمواد الاغاثية وذلك تجسيداً لروح الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

تأتي هذه الرحلات بالتعاون والتنسيق بين الجيش الكويتي ووزارة الخارجية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، والجدير بالذكر أن الطائرتين تم شحنهما بما يقارب (80) طنا من المواد الإغاثية والغذائية والمستلزمات الطبية موزعة على الطائرتين.

هذا وقد كان في وداع رحلات الإغاثة آمر قاعدة عبدالله المبارك الجوية العميد الركن طيار عبدالعزيز سالم اللوغاني وعدد من كبار ضباط القادة بالقوة الجوية.

وقالت أمين عام جمعية الهلال الأحمر الكويتية مها البرجس خلال قيامها بالاشراف على مغادرة طائرات القوة الجوية الكويتية المحملة بالمساعدات صباح امس الخميس في قاعدة مبارك العبدالله الجوية، بانه تم انطلاق ثاني رحلات الإغاثة إلى متضرري الزلزال المدمر الذي تعرضت له جمهورية تركيا و جمهوية سورية، مضيفة أن الرحلة الإغاثية الثانية تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع ممثلة في القوة الجوية الكويتية التي سخرت إمكانياتها وجهودها كافة لدعم وتسهيل وصول المواد الإغاثية على وجه السرعة، وزارتي الخارجية والصحة بتوجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد.

وبينت البرجس أن حمولة المواد الإغاثية بلغت 80 طناً تشتمل على كل المستلزمات التي تساهم في تخفيف معاناة المتضررين من الزلزال في تركيا وسورية.

واشارت البرجس الى استمرار الجسر الجوي لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا ومواصلة تقديم المساعدات للشعب السوري، كما أن هناك فريقا متكاملا من متطوعي جمعية الهلال الأحمر الكويتي متواجدا حاليا في تركيا بعد أن غادر البلاد مع أول رحلة إغاثة تمت بشكل عاجل وكانت محملة بـ 10 أطنان من المساعدات.

واشادت بجهود الفريق التطوعي الذي يعمل على مساعدة منكوبي الزلزال ومد يد العون لهم بالرغم من الصعوبات والخطورة في المناطق المنكوبة.

واكدت البرجس أن جمعية الهلال الأحمر الكويتية هي أول جهة إغاثية على مستوى العالم تواصلت منذ الساعات الأولى بعد وقوع الزلزال المدمر مع جمعية الهلال الأحمر السوري وقدمت لهم المساعدة والدعم الفوري، لافتة الى أن الهلال الأحمر الكويتي سوف يقدم المساعدة للمصابين والمتضررين في حال طلب منهم لنقلهم ومعالجتهم في دولة الكويت. و أنهت البرجس حديثها بأن جمعية الهلال الأحمر فتحت باب التبرعات لمنكوبي الزلزال في سورية وتركيا داخل مقر الجمعية بمنطقة الشويخ وعلى الموقع الإلكتروني للجمعية، ولمدة شهر.

من ناحيته قال مدير مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي العميد ركن بحري محمد أبل العوضي ان هاتين الطائرتين ضمن استكمال الجسر الجوي الإغاثي من دولة الكويت بعد انطلاق رحلات الإغاثة الأولى يوم الاثنين الماضي التي كانت محملة بفرق إنقاذ من قوة الإطفاء ومواد إغاثة مختلفة.

