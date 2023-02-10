«الإنقاذ الكويتي» باشر البحث عن ناجين من زلزال تركيا

وطن النهار

أعلن رئيس فريق البحث والإنقاذ الكويتي التابع لقوة الإطفاء العام العقيد أيمن المفرح أن الفريق باشر عمليات البحث والإنقاذ في المواقع المتضررة من الزالزل والمناطق المنكوبة في تركيا.

وقال العقيد المفرح في تصريح لـ (كونا): إن فريق البحث والإنقاذ الكويتي التابع لقوات الإطفاء العام متواجد حاليا في منطقة (إصلاحية) إحدى المناطق المتضررة بشكل كبير من الزلزال الذي ضرب تركيا أخيراً.

وأضاف «يتم حاليا توزيع فرق البحث والإنقاذ على جميع المباني المنهارة».

وأوضح أن فريق البحث والإنقاذ الكويتي يقوم حاليا بعمليات البحث في أحد المباني المكونة من ثمانية أدوار مشيرا إلى أنه وحسب المعلومات يحتوى المبنى على 60 شخصا تحت الأنقاض.

وأضاف العقيد المفرح «لا يوجد معلومات حتى الآن بوجود أحياء في المبنى» مؤكدا أنهم يقومون بجهود كبيرة لاختراق الأسقف المنهارة والدخول إلى الأجزاء الدقيقة داخل المبنى ومحاولة الوصول إلى الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض.

وأوضح أن فريق البحث والإنقاذ الكويتي مكون من 45 عنصرا حيث يضم 40 منقذا وثلاثة من الطاقم الطبي وشخصين من وزارة الإعلام (مراسل ومصور) لتوثيق ونشر المعلومات أولا فأولاً.

وأكد المفرح في ختام حديثه أن عمليات البحث والإنقاذ ستستمر ولن تتوقف حتى يسهموا في إخراج الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وفجر الإثنين ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7?7 درجات على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6?7 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الزلازل ارتفع إلى 9057 شخصا فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 52 ألفا و979 شخصا في حين وصل عدد المباني المهدمة إلى 6444 مبنى.

