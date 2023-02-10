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«العون المباشر»: جمع 700 ألف دينار لإغاثة منكوبي الزلزال


لم تتأخر أيادي الخير الكويتية في تلبية نداء الإنسانية للمنكوبين والمتضررين إثر الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا بل سارعت إلى مد العون لهم وإطلاق حملات متواصلة لهذا الغرض وتسهم ميدانيا هناك في عمليات الإنقاذ انطلاقا من مسؤوليتها الإنسانية والأخوية.
وخلال وقت وجيز بعد وقوع الزلزال المدمر أعلنت جمعية العون المباشر بلوغ إجمالي الحملة الإغاثية لمنكوبي الزلزال أكثر من 700 ألف دينار كويتي بغية تخفيف هول هذه الكارثة الإنسانية وفق ما قال المدير العام للجمعية عبدالله السميط لـ (كونا) أمس الخميس وامتدادا لمسيرة العطاء الإنساني للكويت في إنقاذ وإغاثة المنكوبين.
وأضاف السميط أنه تفاعلا مع الكارثة المحزنة التي ألمت بالأشقاء في سورية وتركيا تداعت الجمعيات الخيرية لإطلاق حملات تبرع من شأنها تنفيذ إغاثات عاجلة للأسر والمناطق المتضررة جراء الزلزال موضحا أن المساعدات المنطلقة اليوم إلى هناك في أول طائرة إغاثية تتمثل بمواد غذائية وإيوائية ودوائية موجهة للداخل السوري والمناطق الحدودية بين تركيا وسورية لاسيما أنها المناطق الأكثر تضررا جراء الزلزال. من جانبها جمعية السلام الخيرية وضمن مسيرة العطاء الإنسانية للبلاد بإغاثة منكوبي الزلزال واصلت مساعيها لهذا الغرض ومنذ اللحظات الأولى للكارثة انتشرت فرق الجمعية بتعاون مع المؤسسات والجمعيات هناك توزيع المواد الإغاثية الاساسية للفئات الأكثر تضررا لا سيما قاطني الملاجئ وأماكن الإيواء علاوة على النزول الميداني بهدف البحث عن أحياء بين أنقاض المباني والاسهام بانتشال قتلى جراء الزلزال.


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