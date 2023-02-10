«الشؤون» حذرت من إطلاق حملات تبرعات قبل الموافقة المسبقة

وطن النهار

أهابت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بالمواطنين والمقيمين المتبرعين التأكد من التبرع للجمعيات الخيرية المعتمدة والمسجلة لديها.

وأكدت «الشؤون» في بيان لها ضرورة التأكد من هوية جامع التبرعات وتبعيته إلى أي من الجهات المصرح لها بجمع التبرعات.

وشددت على عدم التبرع نقدا وإنما بوسائل جمع التبرعات المصرح بها وهي الـ «كي.نت» والاستقطاع البنكي وروابط الدفع الإلكترونية وأجهزة الدفع الإلكتروني.

وحذرت من البدء في حملات جمع التبرعات قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة المختصة تجنيا للمساءلة القانونية والتزاما بقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة.

