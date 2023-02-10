الجارالله: على المنظمات الدولية المسارعة بتقديم المساعدات

وطن النهار

دعا رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الدكتور محمد الجارالله منظمة الصحة العالمية وجميع مؤسسات وفرق الإنقاذ والإسعاف الطبية والهلال والصليب الأحمر الدولية إلى سرعة توجيه المساعدات الطبية والإنسانية إلى الدول المنكوبة إثر الزلزال الذي خلف وراءه عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في كل من تركيا وسورية.

وأكد الجار الله في بيان صحافي على سرعة بذل المساعي الإنسانية لمنع الخسائر البشرية الهائلة المتوقعة في الأرواح في كل من تركيا وسورية بسبب ظروف العيش القاسية في العراء والنقص الحاد بالدواء والغذاء وتدني إمكانات الإيواء الإنسانية والأحوال الجوية الصعبة.

كما دعا كل الجهات الرسمية والأهلية والهيئات والمؤسسات والمنظمات المعنية بالإنقاذ والمساعدات الإنسانية والكوارث والأزمات إلى تقديم كل أشكال الإغاثة وأنواع المساعدات الإنسانية والطبية لإنقاذ سكان المناطق المتضررة والعمل على توفير كل ما يلزم لقاطنيها من معونات إنسانية وطبية ومالية.

وأشاد بجميع الدول والمؤسسات والأفراد والفرق الطبية من كل دول العالم الذين بادروا بمد يد العون وتقديم المساعدات لتخفيف المعاناة عن المصابين خصوصا من دولة الكويت حكومة وشعبا، متمنيا استمرار هذه المساعدات لتخفيف آثار الزلزال المدمرة.

وأعرب عن تعازيه لعائلات وأقارب الضحايا وحكومات وشعوب الدول المنكوبة، معبرا عن تضامنه مع ضحايا هذه الكارثة المؤلمة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والنجدة السريعة للعالقين تحت أنقاض الأبنية المتضررة من شدة قوة وعنف الزلزال.

وأشار الجارالله الى صعوبة الأحوال ونقص الجهد البشري والإمكانات المادية لمعالجة هذه الأزمة الطارئة خاصة في ظل الثلوج وانقطاع الكهرباء والمياه وعدم توافر المواد الغذائية. يذكر أن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ومقرها دولة الكويت وأنشئت بمرسوم أميري أصدره الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه ضمن أهم إنجازات منظمة العالم الإسلامي إبان رئاسته لها في عام 1984. وتعتمد المنظمة في عملها على توحيد الرأي الفقهي في المستجدات الطبية وإحياء التراث والتعاليم الإسلامية والمتعلقة بالوقاية والعلاج.

