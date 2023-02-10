اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية وقَّع اتفاقية مع «النهار»

وطن النهار

وقَّع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، مساء أمس الاول في مقره بمنطقة الزهراء، اتفاقية تعاون مع جريدة «النهار»، بهدف توطيد اواصر التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم العمل الخيري وتبادل الخبرات والعمل على تعزيزها ونشرها وتطوير العمل، بالإضافة إلى توفير جميع التسهيلات التي من شأنها المساهمة في تحقيق الاغراض التي يسعى الطرفان إلى تحقيقها.

في هذه السياق، اكد رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د. ناصر العجمي، أن جريدة «النهار» تعد صرحا اعلاميا رائدا في الكويت وهذه المبادرة تسهم في تعزيز ونشر الوعي الخيري في البلد، واصفا إياها بالمبادرة الطيبة التي لم نتوقعها من جريدة تمتلك الاحترافية في نقل الاخبار لتبادر في تغطية انشطة الاتحاد والبرامج والفعاليات الخيرية على المستوى المحلي.

وأعرب العجمي، عن شكره وتقديره للعاملين في جريدة «النهار» على رأسهم رئيس التحرير عماد بوخمسين، مؤكدا أن «النهار من القنوات الاعلامية التي نحرص كاتحاد وجمعيات خيرية ان تكون معنا أولا فأولاً في تغطية جميع البرامج والفعاليات الخيرية سواء كانت فعاليات موسمية او لها علاقة ببرامج الجمعيات والمبرات الخيرية، معتمدة على الأمانة والثقة المتبادلة والعمل بروح التعاون من اجل تحقيق المصلحة العامة المنشودة.

من جانب آخر، لفت العجمي، إلى أن الاتحاد بحث مع جمعية الرسالة الانسانية الوطنية، العديد من الامور التي من شأنها الوصول إلى أقصى حد في الشراكة، مبينا أن الجمعية بادرت في تقديم كل الامكانات الموجودة لديها والعمل على تقديم الدعم لبرامج وأنشطة الاتحاد، مؤكدا أنه سينقل هذه الرغبة إلى اعضاء مجلس الاتحاد للعمل على فتح آفاق واسعة في مجال العمل الخيري والانساني في الكويت.

وأثنى العجمي، على مبادرة جمعية الرسالة في تقديم خدماتها في كل ما يتعلق بالعمل الخيري سواء مع الاتحاد او عرض شراكاتهم مع باقي الجمعيات والمبرات الخيرية لعموم الانشطة الخيرية والانسانية والتطوعية وكذلك الفعاليات التي لها جانب يمس العمل الخيري داخل الكويت.

إلى ذلك، وحول الكارثة الطبيعية الناجمة عن الزلزال في تركيا وسورية، أكد العجمي، أن الاتحاد من الوهلة الاولى اصدر بيانا اثنى خلاله على المبادرة الاميرية السامية بفتح الجسر الجوي وتسيير المساعدات من خلال اجهزة الدولة الحكومية، منوها إلى أن هذه البادرة تشعر الانسان الكويتي بالفخر في بلده وقيادته.

وقال ان الاتحاد بكل اعضائه من جمعيات ومبرات خيرية التي تبلغ 74 جمعية ومبرة، بادر بالاتصال بوزارتي الشؤون والخارجية وكذلك الاتصال مع الجمعية الكويتية للاغاثة لمعرفة ما يمكن تقديمه للمساهمة والمشاركة في تخفيف هذه المأساة، ومن ثم عقد اجتماعا الاثنين الماضي حول هذه الكارثة، وتم الاتفاق على ان تكون مبادرات الجمعيات والمبرات الخيرية الاعضاء بالمساهمة في التبرعات المالية للجمعية الكويتية للاغاثة التي بدورها ستبدأ بتسيير وارسال المساعدات إلى الشعبين التركي والسوري المنكوبين.

وأكد ان المساعدات المالية بلغت خلال 24 ساعة من قبل الجمعيات والمبرات الخيرية الاعضاء في الاتحاد إلى ما يقارب 150 ألف دينار، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سيتم اطلاق حملة التبرعات بناء على التراخيص الموجودة لدى الجمعيات والمبرات، ونحن بانتظار اطلاق حملة شعبية لنصرة الشعبين المتضررين، والمتوقع الاسبوع المقبل.

من جهته، أكد مدير تحرير جريدة «النهار» حسين الفضلي، ان «النهار» على أتم الاستعداد لمد يد التعاون مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية في الجانب الإعلامي وإبراز الجانب الخيري في الكويت من خلال نشر أنشطة وبرامج القائمين على الأعمال الخيرية، مشيراً إلى أن سيتم تخصيص ضابط اتصال مع الاتحاد للتواصل والتنسيق حول عقد اللقاءات وتغطية مختلف الفعاليات الخاصة بهذا الشأن.

بدوره، أكد نائب رئيس جمعية الرسالة الانسانية الوطنية حمد طاهر بوحمد ممثل مبرة السيد جواد بوخمسين واولاده، أن الرئيس الفخري لجمعية الرسالة الانسانية الوطنية السيد جواد بوخمسين ورئيس مجلس الادارة عماد بوخمسين، حرصا كل الحرص على التعاون مع رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، واعلان رغبة جمعية الرسالة الانسانية الوطنية بالانضمام الى جانب الجمعيات والمبرات الخيرية والعمل تحت مظلة الاتحاد الذي من اهدافه ينسجم مع اهداف جمعية الرسالة الانسانية في مساعدة الاسر المتعففة والمنكوبين ودعم المتضررين سواء داخل او خارج الكويت عبر الاتحاد ووفق القانون.

وقال بوحمد: إن رغبة الانضمام تزامنت مع الكارثة الطبيعية التي حلت أخيراً على تركيا وسورية بسبب الزلزال المدمر، حيث هب العمل الخيري من الكويت الحبيبة على أعلى المستويات دون أن يقتصر على الجمعيات الخيرية وانما كان على مستوى الدولة، لذا من هذا المنطلق عزمنا ان يكون لدى جمعية الرسالة الانسانية دور رديف لدور الاتحاد الذي يقوم بدور كبير في تقديم الدعم الانساني للمتضررين.

من ناحيته، دعا امين سر جمعية الرسالة الانسانية الوطنية احمد القلاف، إلى أن يكون اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية بوابة الكويت للعمل الخيري والانساني، منوها إلى أهمية الانطلاقة من هذه الجمعيات بمختلف اهدافها للوصول إلى رؤية واضحة تعزز مفهوم المبادئ الاجتماعية والانسانية والخيرية وفق خطط واستراتيجيات تنصب في أهداف عامة تنطلق من اتحاد الجمعيات باسم الكويت.

