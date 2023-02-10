ومضات من حياة أمير المؤمنين (عليه السلام)

وطن النهار

استقبل الإمام عليّ (عليه السلام) التكليف الإلهيّ للنبيّ المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) الرسالة بالتصديق واليقين وبادر لتلقي التوجيهات النبويّة بروحه ووَعيه وكلّ جوارحه، وكان الأخ والوصي والوارث لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منذ الأيّام الأُولى للدعوة عندما تلقى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر ربّه الأعلى بإنذار عشيرته الأقربين، وممّا جاء في خطابه (صلى الله عليه وآله وسلم): «شهادة أن لا إله إلّا الله وأّنّي رسولُ اللهِ فمن يجيبني إلى هذا الأمرِ ويؤازرنِي عليه وعلى القيام به، يكن أخي ووَصِي ووَزيرِي ووَارثِي وخليفتِي من بَعدِي».

تعامل الإمام عليّ (عليه السلام) مع الخلافة حسب ما تحكم به المصلحة الإسلامية حِفظاً للإسلام وحماية للجماعة الإسلامية من التمزق والضياع وتحقيقاً للمصالح الإسلامية العليا التي جاهد من أجلها حتى قال (عليه السلام): «فَأمسَكتُ بِيَدي يَدِي حتى رأيتُ رَاجِعَةَ الناسِ قد رَجَعَتْ عن الإسلامِ، يَدعُونَ إلى مَحقِ دَينِ محمّدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم)، فَخَشيتُ إن لم أنصرِ الإسلامَ وأهلَهُ أن أرَى فيه ثَلماً أو هَدماً تكونُ المُصيبةَ به عليَّ أعظمَ من فَوتِ وِلايَتِكُم التي إنّما هي مَتاعُ أيّامٍ قَلائِلَ يَزُولُ منها ما كانَ، كما يَزُولُ السَّرابُ أو كما يَنقشّعُ السَّحابُ، فَنهضتُ في تلك الأحداثِ حتى زاحَ الباطلُ وزَهقَ واطمأنَّ الدِّينُ».

الإمام عليّ (عليه السلام) في خلافته وحُكمه وهو في موقع القيادة يعيش كواحد من عامّة الناس فيلقى الحواجز والألقاب ويعامل الأُمّة كما لو كان واحداً من عامّتها بقلبٍ حانٍ ونفسٍ متواضعةٍ وحبّ صادق عميق.. كانت قيادته (عليه السلام) مبنية على الحبّ والإجلال. حيث جسّد الإمام عليّ (عليه السلام) العدالة الاجتماعية في دنيا الناس، ودشّن خططه الإصلاحية ليوفّر الجوّ المناسب لتطبيق المخطط الإسلامي في العدالة الاجتماعية، وتبنّى سياسة العدل الشامل في معاملة أفراد الأُمّة، وفي منهج الحقوق وفي توزيع المسؤوليات.. فملأ (عليه السلام) دنيا المسلمين قسطاً وعدلاً وحقّق انقلاباً في واقعهم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفقاً لمقتضيات العدل الإلهيّ.

لقد باع أمير المؤمنين (عليه السلام) نفسه لله تعالى وعاش مع الله تعالى في كلّ أوقاته عامرة بذكره وخدمته مُرشداً للخير دالاً على المعروف محدّداً سُبُل الهدى مبيّناً طريق النجاة داعياً لإقامة حدود الله تعالى وحفظها محذّراً من الهوى والنكوص عن حمل الرسالة الإلهية، وقد حمل (عليه السلام) لنا إرثاً كبيراً من كُتُبه ومواعظه وإرشاداته وتوجيهاته، ومن أقواله (عليه السلام): «أيُّها الناسُ لا تَستَوحِشُوا في طريقِ الهُدى لِقلِّةِ أهلِهِ، فإنّ الناسَ قد اجتمعُوا على مائدةٍ شِبَعُها قصيرٌ وجُوعُها طويلٌ». هذا هو الإمام عليّ (عليه السلام) الذي نعتز به ونقتدي بهُداه ونسير على خُطاه من خلال جهاده العظيم وعِلمه الجم وعدله الذي أكّده في كلِّ مواقع حياته وإخلاصه لله وللإسلام.

