رجب.. واحة السلام

وطن النهار

شهر رجب، هو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية وهو أحد الأشهر الحرم التي قال الله عزّوجلّ فيها: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) (التوبة/ 36). كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا جاء شهر رجب جمع المسلمين حوله وقام فيهم خطيباً: «أيها المسلمون، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، وهو شهر الأصب يصبّ فيه الرحمة على مَن عبده إلّا عبداً مشركاً أو مظهر بدعة في الإسلام».

وهو شهر أحبّ الله فيه الصيام، فحدّثنا رسوله الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) عن فضل الصوم فيه بقوله: «ألا إنّ رجب شهر الله الأصم وهو شهر عظيم، وإنّما سُمي الأصم لأنّه لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلاً عند الله، ألا مَن صام من رجب يوماً إيماناً واحتساباً استوجب رضوان الله الأكبر، وأطفأ صومه في ذلك اليوم غضب الله، وأغلق عنه باباً من أبواب النار، ولو أُعطي ملئ الأرض ذهباً ما كان بأفضل من صومه».

إنّ الإسلام انطلق من وحي الله تعالى منذ عهد النبيّ إبراهيم (عليه السلام) حتى عهد النبيّ محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتميز في دعوته للسلام بين الناس عن كلّ اتجاه إنساني معاصر. إنّ القتال في الأشهر الحرم (ذي القعدة، وذي الحجة، ومحرم، ورجب) حرام، حتى أنّ الإنسان قد يقف في الأشهر الحرم أمام قاتل أبيه فلا يقتله احتراماً لحرمة هذه الأشهر. إنّ الفكرة في الأشهر الحرم هي أن يعيش الناس في ثلث السنة روح السلام هذه من خلال ما يختزنونه من معنى الالتزام الديني بالمسألة ومن خلال ما يمارسونه في حياتهم العامّة. والهدف من ذلك هو أن يتحسس الناس في هذه الأشهر نتائج الحرب في كلّ سلبياتها، من خلال نتائج السلام في كلّ إيجابياته. ليدفعهم ذلك إلى أن يتدبروا أمورهم في ما لديهم من منازعات ومن حروب ليدخلوا في مفاوضات حولها لتكون هدية الأشهر الحرم إلى أشهر الحِل إذا صح التعبير. إنّها واحة سلام في الزمن وقد رخّص الله للمسلمين أن يدخلوا حرباً وقائية أو حرباً دفاعية عندما يخرق الأخرون الشهر الحرام، قال تعالى: (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ) (البقرة/ 194). يعني يبادل هذا بهذا (وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ) مَن اخترق حرمتك فمن حقّك أن تخرق حرمته (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (البقرة/ 194).

السلام.. فكرة في العقل، والسلام.. عاطفة في القلب، والسلام.. نبضة في الإحساس، والسلام بعد ذلك حركة في الواقع، لذلك لابدّ من تربية النفس على أساس أن تكون لها عقلانية السلام وعاطفة السلام ومشاعر السلام إلى أن يتحوّل السلام إلى حركة في الطريق، ومن الطبيعي أنّ مفهوم السلام هو الذي يترافق مع العدل في الحياة، لأنّه لا سلام مع الظلم، يقول تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)، (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الممتحنة/ 8-9). لنعش روحية السلام لاسيما أنّنا كمسلمين تحيتنا السلام، وهذا هو الذي يجعل الإنسان المسلم في حركية ذاتية لنوعية الناس للسلام من خلال التحية.

لقد أراد الله أن نتدرّب على هذا السلام بالتحية لنعيش في الجنّة ونحن على الأرض حتى إذا دخلناها ندخلها بروحية السلام (تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ) (إبراهيم/ 23)، (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ) (الأعراف/ 43). ذلك هو عطاء رجب الحرام، فالسلامُ.. روحيةٌ تنطلقُ من الممارسة، فإذا كنت لا تعيش محبةَ الناسِ ولا تحترم إنسانيتهم ولا تتحسسُ مسؤوليتك عن حياتهم، فإنّك لا يمكن أن تكون إنسانَ السلام.

