النهج القرآني للتربية

وطن النهار

جاءت رسالات الأنبياء ومناهج الرُّسل (عليهم السلام) كلّها لبناء الفكر التربوي، ورسم منهاج الإعداد وتربية الذات لشخصية الإنسان. ونصوص القرآن الكريم حافلة بهذا النهج البنائي للإنسان، فالعناية القرآنية في بناء الإنسان، تبدأ منذ مرحلة الطفولة داخل الأسرة، فهي المرحلة التي فيها تشكيل الذات والشخصية.

لذا جاء تأكيد القرآن المجيد صريحاً للعناية بتربية النفس والأهل والأبناء، بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) (التحريم/ 6). وذلك أنّ المؤمن مكلف هداية أهله، وإصلاح قلبه، إذ إنّ البيت الواحد قلعة من قلاع العقيدة، ولابدّ أن تكون القلعة متماسكة من داخلها حصينة في ذاتها. والآية المباركة تربي الإنسان المؤمن على أن يتجه بالدعوة أوّل ما يتجه إلى بيته وأهله، واجبه أن يؤمّن هذه القلعة من داخلها، واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بدعوته بعيداً.

وتترجم السنة النبويّة هذا المحتوى القرآني، وتؤكّد أنّ التربية الصالحة حقّ للولد على الوالد، فقد رُوي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «جاءَ رجُل إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله ما حقُّ ابني هذا؟! قال (صلى الله عليه وآله وسلم): تُحسنُ اسمه وأدبه، وضعه موضعاً حسناً».

إنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يؤكّد على أهمية التربية ودورها في البناء الفكري وفي تكييف المَلكات والاستعدادات الفطرية، وأثرها في بناء الشخصية بقوله: «كلّ مولود يولد على الفطرة، وإنّما أبواه، يُهوَدانه، أو ينّصرانه، أو يُمجّسانه».

للقرآن المجيد أثر على المجتمع من خلال البناء القيمي الذي يُوقظ في الإنسان الفرد الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين، وذلك من خلال تأكيد القرآن الكريم على مسؤولية الإنسان تجاه نفسه وغيره، قال تعالى: (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ) (الصافات/ 24). ومن ذلك أيضاً في السنة الشريفة، قول الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): «ألا كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤول عن رعيته»، ويقول أمير المؤمنين الإمام عليّ (عليه السلام): «اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنّكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم».

إنّ القيم القرآنية تسمو بالفرد وترفعه فوق المادّيات الحسية من مستوى الحيوانية إلى مستوى الإنسانية الرفيعة بكلّ ما فيها من مُثل ومبادئ ومعايير ومشاركة وجدانية، وهي في الوقت نفسه تعتبر عاملاً هاماً وفعّالاً في ربط أفراد المجتمع بعضهم ببعض، وتوحيد هدفهم، والسعي الجاد للوصول إليه. إذاً فالتربية الإسلامية وبنظرة موضوعية في مناهجها وموضوعاتها الإلهية والبشرية تحقق جانبي القيمة الظاهرية، والباطنية، فهي تعني بسلوك الفرد مع نفسه ومع الناس، وتحثه على أداء العبادات، وعلى طهارة القلب والنفس والجوارح وتمنحه الوازع الذي يدفعه إلى التضحية والفداء والصبر، وتقترب به في مثاليتها إلى جوانب الحقّ والخير. هي تربية تنشد الوصول إلى الخلق الكامل عند الفرد المسلم وتساعده بهذا البناء الخلقي على الاهتمام بالجسم والعقل والعمل. والتربية الإسلامية نمط خاص من التربية يتعهد المسلم بتغذيته روحياً وتنمي العواطف الإنسانية، والمشاعر الخلقية فيه.

إذاً لا يكتمل إسلام المرء إلّا بامتزاج التشريعات بالأخلاق، كامتزاج الروح بالجسد، فلا يكتفي بالعقيدة والعبادة وتُهجر التربية والأخلاق، وقد جمع الله عزّوجلّ كلّ ذلك في قوله تعالى: (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة/ 112).

