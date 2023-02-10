في عيدنا الوطني.. ما هو واجبنا نحو وطننا؟

وطن النهار

وطن الإنسان هو من أهم الأمور التي تهم الإنسان عبر حياته، فهو ليس قطعة جغرافية من الأرض بل هو شيء أبعد من ذلك بكثير، فربما يكون الأب لأي إنسان هو أسوأ إنسان على وجه الأرض بأخلاقه، إلا أنه يظل أحب إنسان إلى أبنائه، فلو أن هؤلاء الأبناء حكموا المنطق المادي في تعاملهم مع أبيهم لما نال هذا الأب ربما ربع هذه الأهمية عند أبنائه. لهذا السبب فالوطن هو تلك العلاقة الوثيقة التي تربط الإنسان بالأرض، وهذه العلاقة الوثيقة تتجسد بكون الوطن هو حافظة الذكريات التي لا تفنى، ذكريات الطفولة والشباب، ذكريات لقاء الأحبة، ذكريات التفوق والنجاح، ذكريات البهجة والأوقات الجميلة، وحتى الذكريات السيئة بمجرد أنها حدثت على أرض الوطن ربما تتحول إلى أوقات جميلة. الوطن أيضاً هو المكان الذي يذكر الإنسان بمن عاش معهم من أحبته ومن قابلهم في سنيِّه الأولى وما كان بينه وبينهم من أحداث ومواقف وحب وفرحة وبهجة وحزن وكآبة في بعض الأحيان، فالذكرى الجميلة تتحكم بالإنسان وتحبب إليه الأمر السيء القبيح. ومن هنا فالوطن غير قابل للمساومة بأي شكل من الأشكال، ولا يجب أن يقبل التفاوض عليه، لأنه أرض الأجداد وأرض الأحفاد، لأنه ذاكرتنا وهويتنا، ولأنه أجمل بقاع الأرض في عيوننا. فحب الوطن هو غريزة والدفاع عنه فرض على كل من هو قادر أخلاقياً ودينياً، لأن الدفاع عن الوطن هو دفاع عن الإنسان وعن ذاكرته وعن عقله وعن هويته والدفاع عن الوطن هو دفاع عن الشعب الذي تربى الإنسان بينهم، وشاطرهم أفراحهم وأتراحهم فكل هذه الأمور تستأهل من الإنسان أن يدافع عنها وأن يقدم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليها. أن حب الوطن هو حب غير مشروط، فالوطن هو المبتدأ والمنتهى، هو ما كان وما سيكون هو البوتقة التي تجمع بداخلها كافة الإخوة على اختلاف أفكارهم ولغاتهم ومعتقداتهم وثرواتهم فالوطن هو الحضن الدافئ الذي يلم شمل الجميع فبذهاب الوطن يتفرق جميع من فيه، وبذهاب الأب يتفرق الأبناء جميعهم. الوطن هو البيت الكبير، هو أول الحلم، هو أول الخطوات باتجاه الكون، الوطن هو التاريخ، هو الإنتماء والهوية، الوطن هو الأم من ثراه خلقنا، وإلى ثراه سنغط في يوم في سباتٍ طويل، الوطن هو الحبل السري الذي يمدنا بأسباب الحياة نحمله في أعماقنا أينما توجهنا وطالت بنا سنين الإغتراب ليشدنا من جديدٍ ويعيدنا إلى أحضانه. الوطن هو الشمس التي لا تغرب، هو الجنة إن سلمت من أيدي الغزاة، وهو الجحيم الذي يفتك بنا إن سقط أو تأوه، أو أصابته أعاصير الحياة، هو اللبنة الأولى التي نضعها لتأسيس حياتنا، وهو الحلم الذي يسير بنا نحو تحقيق ذواتنا لنرقى به نحو الأمان والسلام والحضارة بعلمنا وعملنا وجهدنا. الوطن هو أول الدروب الذي يوصلنا للكون، فالإنسان بعلمه وعمله هو الوطن والمنتمي إلى الوطن، والإنسان بجهله وسوء أخلاقه هو المدمر لهذا الوطن أو ذاك، كخليةٍ سرطانية تبدأ بتدمير الجسد شيئاً فشيئاً، وتلقي به أسير الضعف والتخلف والوهن والاستعباد. وعندما نذكر الوطن وأهمية حمايته، فإنّا نذكر الشباب أصل حضارته، وعمود تقدمه، وطاقته الدائمة المتدفقة الدافعة به في مصاف الدول التي يحسب لها حساب، ومن الدول التي تسمع كلمتهم، لذلك فمن واجب الدول صناعة جيل شاب متعلم ومثقف ومتفهم.

الإنسان بلا وطن، هو بلا هوية، بلا ماضٍ أو مستقبل، فهو غير موجود فعلياً، ولبناء الوطن الرائع، لابدّ من بناء لبناته الأساسية بسلامة، واللبنة الأساسية لبناء كلّ مجتمع هي الأسرة، فإذا كانت الأسرة سليمة نتج عن ذلك وطن سليم، الوطن غالٍ جداً، والوطن عزيز جداً، والوطن أكبر منّا، والوطن أكبر من الجميع، الوطن ليس لفئة معينة، أو لأناس معينة، بل الوطن لجميع أبنائه الذين يحبونه، ويحرصون على تقدمه، ورخائه، الوطن جميل، فلنحافظ عليه.

