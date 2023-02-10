الإخاء الإنساني والتعايش السلمي

وطن النهار

لا يخفى على باحثٍ أنّ انبعاث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان منعطفاً تاريخياً في حياة الناس جميعاً، وتحوّلاً حضارياً متميِّزاً في نهج حياتهم وتعاملهم. تحوّل الخطاب فيه من قومية الأديان، ومحدودية مقاصدها، إلى عالمية الإسلام، وشمولية دعوته، وتكامل مقاصده، ومن عزلة المجتمعات البشرية وتضادها وتصارعها إلى وحدة الأُسرة البشرية، وتعاون مجتمعها، حيث سمع الناس لأوّل مرة في تاريخهم الإنساني فكرة المجتمع الإنساني الواحد. كما سمع الناس أيضاً لأوّل مرّة فكرة التعايش السلمي بينهم من غير تمايز. وكان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يعمل على نشر الإخاء الإنساني الذي يتجاوز المسلمين إلى غير المسلمين. فاهتمام الإسلام بالناس فيه ترسيخ معنى الإنسانية العام في نفس المسلم الذي يقرأ القرآن، ويستمع إليه، ويعمل به. كما أنّ هذا كلّه يبيِّن وحدة الجنس البشري. والقرآن الكريم لا يخاطب العرب فقط، ولا قومية معيّنة، ولا شعباً معيّناً، بل يخاطب الإنسان بوجه عام. فالإسلام جاء ليقيم بين البشر جميعاً رابطة الإنسانية القائمة على ارتباط البشر بالله الخالق عزّوجلّ. الإسلام يريد أن يعيش الإنسان جو الاطمئنان والثقة، والاستمتاع بالحياة الإنسانية استمتاعاً يرفع الإنسانية فوق مستوى الاحتكاك والصِّراع والشك. فبالثقة تنتظم الأمور وتنجز الشؤون وتستقيم الأعمال، وتؤدَّى المصالح إلى أحسن حال. والثقة لا تتحقّق إلّا إذا أدّى كلُّ إنسانٍ ما عُهد إليه، وما ألزم به نفسه. فبالثقة وحدها يسعد الناس ويصلون إلى الفوز والفلاح والتعاون المثمر، وإذا انعدمت الثقة ذهب الاطمئنان، وأصبح كلُّ إنسانُ يخاف الآخر، ولا يطمئن إليه في أمرٍ من الأمور، ولن تكون الثقة إلّا عن صدقٍ ووفاء. فليس من الإيمان أن يؤتمن الإنسان على مالٍ فيجحده، أو على عرضٍ فيهتكه، أو على سرٍّ فيذيعه، أو على عملٍ فيهمله، أو على نصرة صديق فيخذله.