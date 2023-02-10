الكويت تتبرع بـ 30 مليون دولار لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسورية

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بتوجيهات سامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وبتكليف من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وعلى إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية الاثنين الماضي أعلن مجلس الوزراء عن تبرع الكويت بمبلغ وقدره 30 مليون دولار لدعم الجهود الإغاثية ولتخفيف المعاناة الإنسانية عن المتضررين في البلدين على ان يتم تخصيص مبلغ 15 مليون دولار أميركي من هذا التبرع لدعم العمليات الإنسانية والاغاثية في سورية و15 مليون دولار لدعم العمليات وجهود الإغاثة في تركيا.

من جهة أخرى، أعلن رئيس فريق البحث والإنقاذ الكويتي التابع لقوة الإطفاء العام العقيد أيمن المفرح أن الفريق باشر عمليات البحث والإنقاذ في المواقع المتضررة من الزلزال والمناطق المنكوبة في تركيا.

وقال المفرح: إن فريق البحث والإنقاذ الكويتي متواجد حاليا في منطقة إصلاحية إحدى المناطق المتضررة بشكل كبير من الزلزال الذي ضرب تركيا أخيراً.

وأضاف: يتم حاليا توزيع فرق البحث والإنقاذ على جميع المباني المنهارة. وأوضح أن فريق البحث يقوم حاليا بعمليات البحث في أحد المباني المكونة من ثمانية أدوار، مشيرا إلى أنه وحسب المعلومات يحتوى المبنى على 60 شخصا تحت الانقاض.

وأضاف المفرح: لا توجد معلومات حتى الآن بوجود أحياء في المبنى مؤكدا أنهم يقومون بجهود كبيرة لاختراق الأسقف المنهارة والدخول إلى الأجزاء الدقيقة داخل المبنى ومحاولة الوصول إلى الأشخاص الموجودين تحت الانقاض.

من جهة أخرى، أقلعت طائرتان تابعتان للقوة الجوية امس الخميس متجهتين إلى الجمهورية التركية الصديقة وعلى متنهما 80 طنا من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية للمتضررين من الزلزال هناك.