قتلى زلزال القرن 80 ألفاً

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ارتفعت اعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مساحات واسعة من تركيا وامتد إلى سورية، إلى نحو 20 الف قتيل مساء أمس لكن مؤسسة لتقدير مخاطر الكوارث حذرت من ان الحصيلة قد تصل الى اكثر من 80 ألفاً، ليصبح واحدا من اكثر الزلازل المميتة في العالم.

وتوقعت مؤسسة risklayer الألمانية لتقدير مخاطر الكوارث ان تتراوح حصيلة القتلى في البلدين ما بين 16 و83 ألفا، فيما ذلك قال خبراء ان الزلزال ضرب تركيا وسورية بشدة تفوق 20 مليار كيلوغرام من المتفجرات، ونبه الخبراء الى ان المنطقة ستشهد في الأشهر المقبلة 20 زلزالا على الاقل بشدة تفوق 6?5 درجات.