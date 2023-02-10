30 مليون عربي معرضون لزلازل مدمرة!

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واشنطن- الوكالات: حذر المعهد الجيولوجي البريطاني وهيئة المسح الجيولوجية الأميركية من ان المنطقة العربية مهددة بحدوث زلازل قوية تهدد نحو 30 مليون شخص حتى وان كانت مخاطر الزلازل والهزات الأرضية «تبدو ضعيفة».

ويشير المعهد الجيولوجي البريطاني وكذلك هيئة المسح الجيولوجية الأميركية إلى ثلاثة أحزمة تقع فيها معظم الزلازل، أبرزها منطقة تسمى«الحزام الناري» أو «حلقة النار» على حافة المحيط الهادئ وتحدث فيها أكثر من 80% من الزلازل، نتيجة الحركة التكتونية المستمرة للصفائح في هذه المنطقة. ووفق دراسات أجراها المعهد الجيولوجي البريطاني وهيئة المسح الجيولوجية الأميركية، تشهد منطقتنا العربية تطورا مقلقا للنشاط الزلزالي وذلك خلال العقد الأخير وسجّلتها دول كثيرة خاصة على مستوى شعور السكان بزيادة وتيرة الهزّات الأرضية. وحسب الدراسات، فإن ما يقرب من 30 مليون شخص من سكان المنطقة العربية أي ما يعادل خُمس سكان منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معرضون لمخاطر زيادة احتمالات حدوث زلازل مدمرة في المستقبل.

والمنطقة العربية ليست بعيدة عن أحزمة الزلازل في العالم، اذ يعبر حزام التلاقي بين أوروبا وأفريقيا شرق البحر الأبيض المتوسط بدءا من سواحل تركيا وبلاد الشام مرورا بمصر ودول المغرب العربي. اما حزام الأخدود الافريقي الشرقي فيمتد من سورية ولبنان وفلسطين والأردن وسلاسل جبال غرب البحر الأحمر حتى إثيوبيا والكونغو.

كما يمتد الحزام الآسيوي- الأوروبي بين جبال الهملايا والألب مارا بباكستان وإيران والعراق وجمهوريات الكومنولث الآسيوية حتى يصل أوروبا.

في حين يمتد حزام النار من جنوب أوروبا ويمتد حتى الصين. ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية» عن أستاذ الجيولوجيا التركيبية وعلم الزلازل، د. مصدوق التاج قوله ان «معظم الوطن العربي معرض للزلازل، لأنه يقع على صفيحتين تكتونيتين»، موضحا ان «شمال العراق وشمال سورية هما منطقتان معرضتان 100% للزلازل»، مشددا على ان «الزلزال لا يقتل بنفسه لكنه يؤثر على الابنية التي تؤدي إلى الوفيات بعد سقوطها وبالتالي فالحل الأمثل هو أن يهتم المسؤولون ببناء بنايات مقاومة للزلازل».