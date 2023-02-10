إعادة النظر بآليات قروض «صندوق التنمية»

الأولى

أكد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر أن التطورات على المستوى الدولي تتطلب إعادة النظر في آليات عمل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتجيير عمله للمحافظة على مصالحنا الوطنية ومصالح الكويت في الخارج.

وقال في تصريح صحافي على هامش الحفل السنوي لـ«الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» الذي أقيم امس إن القيادة السياسية في الكويت حريصة على الارث الإنساني للدولة الذي تم بناؤه على مدى 60 عاما والعمل على تمنيته والحفاظ عليه.

ولفت إلى العمل على خطين متوازيين هما المحافظة على الارث الانساني والمساعدات ووضع استراتيجيات جديدة للصندوق تضمن مصالح الكويت على المستوى الدولي. وقال ان المرحلة الراهنة هي مرحلة استثنائية على الصعيد الإقليمي والدولي تستوجب منا جميعاً اليقظة وتوحيد أهدافنا والسعي نحو تطوير مؤسساتنا لتكون ركيزة أساسية في الصون والدفاع عن مصالح الوطن.

ويتزامن مع هذا الاعلان مناقشة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية الأحد المقبل قانونا بشأن إخضاع الهبات والمساعدات الخارجية لرقابة مجلس الأمة. وقال احد مقدمي القانون النائب شعيب شعبان ان احد اهم مواده تنص على عدم منح القروض الا بعد موافقة مجلس الأمة على ان تكون مقرونة بدراسة على ان توفر الدول المستفيدة وظائف للكويتيين من حديثي التخرج والخبرة في هذه المشاريع.