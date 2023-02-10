السيسي: حريصون على علاقات طيبة مع السعودية

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس أن مصر تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وقال السيسي خلال فعالية افتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فوودز في مدينة السادات شمال غرب القاهرة علاقتنا طيبة بالجميع وهذا النهج نسلكه منذ أن توليت المسؤولية.

وأكد حرص مصر على علاقتها بالمملكة العربية السعودية والدول الأخرى، مضيفًا أن سياسة مصر دائما تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج.

وشدد السيسي على أنه لا يمكن الإساءة للأشقاء العرب أو نسيان مواقفهم الداعمة لمصر، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء المواقع التي تريد زرع الفتنة.

وأكد الرئيس السيسي، حرصه على العلاقات المصرية - السعودية، موضحًا أن هناك بعض الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مواقع مشبوهة تستهدف النيل من تلك العلاقات، خاصة أن علاقات مصر بالاشقاء أقوى من الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه الرئيس السيسي، رسالة طمأنة للمصريين، حول استقرار المخزون الاستراتيجي للسلع مدة 6 أشهر، رغم الأعباء المالية الكبيرة، وقال إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة العادلة، حيث تقوم الشركات التابعة له بتسديد جميع مستحقات الدولة فيما يتعلق بتكاليف المياه والكهرباء والضرائب وغيرها.

وتابع: إن منظومة التغذية المدرسية مستقرة ومؤمنة.. ومفيش مشكلة في الكلام اللي كان قبل كدة. وشدد على الاستعداد الكامل لجهاز الخدمة الوطنية للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة لديها استعداد تام للشراكة أيضا مع القطاع الخاص بكل مؤسسات وشركات القطاع العام.