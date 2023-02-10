جامعة عبدالله السالم تستقبل دفعتها الأولى سبتمبر المقبل

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أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني امس أن جامعة عبدالله السالم ستبدأ استقبال أول دفعة من الطلبة مع بداية الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023/2024 في سبتمبر المقبل. وقال الوزير العدواني في مؤتمر صحافي: ان هذه الجامعة تمثل رافدا مهما من أجل إعداد الطاقات البشرية المؤهلة في إثراء سوق العمل جنبا الى جنب مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات الداخلية والخارجية.

وذكر أن جامعة عبدالله السالم تعد أيضا من جامعات الجيل الرابع إذ تتكامل برامجها الاكاديمية مع ركائز البحث العلمي الرصين في مجال الابداع وحاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي لاستخدامه في مجال الطب الحديث والطاقة المتجددة والطاقة الهيدروكربونية.

من جهتها، قالت رئيس المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د. موضي الحمود: إن تخصصات الجامعة الجديدة هي علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وادارة وريادة الاعمال وغيرها من التخصصات التي تلبي حاجات سوق العمل على ان تكون كلية الطب والعلوم الصحية في مرحلة لاحقة.

واضافت ان الجامعة تهدف الى نقل الاقتصاد الكويتي من اقتصاد احادي المورد الى اقتصاد معرفي متنوع يواكب عالم الرقمنة المتجدد والمتسارع التطور.

واكدت ان المجلس التأسيسي عمل جاهدا لتتبع العلوم والجامعات الحديثة من خلال المسح الاحصائي والمقابلات المتعمقة لمتطلبات سوق العمل والقطاعات الاقتصادية من القوى البشرية المؤهلة التي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة وفق رؤية الكويت لعام 2035.

وقالت الحمود: إن مباني الجامعة الجديدة ستكون هي المباني التي اخلتها جامعة الكويت بسبب انتقالها لجامعة الشدادية، مشيرة إلى أن سياسة القبول في جامعة عبدالله السالم ستخضع لمعدلات معينة بالاضافة الى اختبار قدرات وستعلن في وقت لاحق.