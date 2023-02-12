آراء

يمكن لنا التفكير في أنفسنا على أننا نتكون من عنصرين رئيسيين: أحدهما يأتي من هذه الأرض والآخر لا يأتي منها، فجسدنا هو كل ما نحن عليه من هذه الأرض بدون «الروح» أو إذا شئت بدون «النفس». وقد اختلف العلماء والمفسرون والفلاسفة في تعريف الروح والنفس بشكل دقيق ولكلًّ مذهب وأسلوب وطريقة تفكير. ومن المثير للدهشة والاستغراب أن «علم النفس» لا يعرف النفس، ولكنه مهتم بالسلوك إذ يركز علم النفس على وصف السلوك ومحاولة فهمه وتفسيره والتحكم فيه وضبطه والتنبؤ به إلا أنه خلا من تعريف «النفس». ولذلك سنطلق على هذا الجزء من كياننا اسم «الجزء غير الأرضي» أو «الجزء السماوي» ونعني به «النفس/الروح» حسب أي المفاهيم والتسميات تفضل وتعتقد.

جسدنا تراكم لهذه الأرض ومادته مأخوذة من هذه الأرض، لكن «الروح/النفس» ليست كذلك، فنحن لا نعرف المادة المكونة «للروح/ للنفس». اجتهد المفسرون من مختلف المعتقدات في تقديم تفسيرات مختلفة لهذا الأمر، ولا شيء لدينا مؤكد ونحتاج لدرجة مهمة من الإيمان بـ «الغيب» لفهم طبيعتنا وتكويننا. إذاً في الوقت الحالي، على الأقل، من المهم بالنسبة لك عزيزي القارئ، أن تقوم بتمييز الآتي: أنت مكون من نظامين مختلفين مهمين للغاية (كيانين): نظام من هذه الارض ونظام ليس من هذه الارض. أي الجسد و«الروح/النفس» على التوالي. إن نظامك الثاني «الروح/النفس» هو الذي ينشط نظامك الأول «الجسم» ويمنحه الحياة.

نعرف حالياً الكثير من المعلومات عن أجسامنا ومكوناتها الفرعية، وقطع الأطباء شوطاً كبيراً لإثراء فهمنا لأجسامنا وكيفية عملها، كما يجتهد علماء النفس والصحة العقلية لفهم أجسادنا والعلاقة التي تربطها بعقولنا وحالتنا الذهنية، إلا أنه بالرغم من كل ذلك، ما زلنا نعرف القليل جدًا عن «أرواحنا/أنفسنا». ويمكننا القول إنه على الرغم من أننا نعيش على هذه الأرض، إلا أننا في الحقيقة لسنا من هذه الأرض. ولذلك فنحن «أرواح/أنفس» تمر بخبرة «أرضية»، أو «أرواح /أنفس» تمتلك وجودًا بشريًا وتمر برحلة بشرية على الأرض.

الولادة والموت هما مدخل ومخرج رحلة وجودنا البشري، ولكن يبدو أن «روحنا/نفسنا» تظل كما هي أبدية. إن فهم هذا التمييز مفيد للغاية بالنسبة لنا لتذكير أنفسنا دائمًا بأن وجودنا البشري و«وقتنا» على هذه الأرض محدودان. إن «حياتنا» بمعناها الأوسع والحقيقي ليست في الواقع حياتنا على هذه الأرض لأن ذلك يميل إلى أن يكون تجربة أقصر. حياتنا الحقيقية هي في الواقع حياتنا الأبدية التي تختبرها أرواحنا/أنفسنا.

إذاً من خلال الطرح السابق يتجلى لنا أمران مهمان ينبغي التركيز عليهما:

أولاً: رحلتك الأرضية قصيرة فاغتنمها ولا تضيع الوقت والجهد فيما لا طائل فيه. افهم وقتك وقدر زمانك واغتنم الفرص وقدر الوقت وحدد الأهداف والأولويات فالحياة الحقيقية هي الأبدية وهي ليست الخبرة البشرية على هذه الأرض.

ثانياً: المهم في رحلتك البشرية الأرضية أن تركز على الجزء الحقيقي لك: «الروح/النفس» وتزكيه وتعلي من شأنه وتطوره وتنقيه وتحسنه وتستغل هذه الرحلة والخبرة الأرضية لتحقيق ذلك. تحسين الجسم وصقل العقل وتحسين اللغة وتحسين الوظيفة وتحسين جودة الحياة وتحسين الخبرات الحسية كلها مهمة وضرورية، ولكنها لن تفيدك إن لم تنعكس على تحسين «روحك/نفسك». وهنا نستحضر الآيات الكريمة من القرآن الكريم في سورة الشمس: «وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا». (7 إلى 10) التي تعبر عن هذا الأمر المهم. خبرتك الإنسانية وتجربتك الأرضية «ملهمة» الطريقين والوجهتين: الخير والشر والخيار لك. اختر تزكية نفسك/روحك لتفز في رحلتك الأرضية.

