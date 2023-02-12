آراء

زلزال التفاهة هو قوة قاهرة خارجية تدفع المجتمع وتبعده عن قواعده الاساسية وتهدم معالم القناعات والأصالة والقيم، لنصل الى مكان نجد التفاهة تعدت مرحلة الإنسان وانتقلت إلى المجتمع بأسره وبسببه تهاوت مؤشرات القيم هبوطا حادا، ليأخذنا هذا الزلزال الى مكان غيرَ ملامح مجتمعنا، فتحول الفن إلى مستوى هابط بمادة من الشتائم والأعمال المخجلة، والنقاشات انتقلت إلى ساحة للسخرية عديمة الفائدة وبعيدة كل البعد عن المواضيع الجوهرية، وصارت المنافسة تقتصر في مسابقات غناء ورقص وتفاهات يُخيل لهم أنها موهبة، والحاجة إلى الكماليات والماركات الغالية بدرجة الهواء والماء، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ترفع من قيمة من لا قيمة له وتعز من لا عزة له ليتمادى البعض بالإسفاف والخزي حتى قاموا بإقحام أطفالهم وأهلهم وزجهم بالتفاهات طلبا للشهرة وزيادة المتابعين وللأسف من يتابعهم ينسى بأن المرء على دين خليله.

انقلبت المقاييس في هذا المجتمع بصورة غريبة حيث الأفضل هو من يكون خارجه أغلى مما في داخله، والملامح المزيفة المشوهة أجمل من الجمال الطبيعي، وموازين القيم والفخر عملة لا تُصرف، وأصحاب الأموال المشبوهة بمكانة أعلى من الشريف الأمين، وفقد البعض المعنى الحقيقي للرجولة والأنوثة، وتطبع مجتمعنا بقيم غير قيمنا ولغة غير لغتنا وولاء لعالم غير عالمنا، حتى على المستوى الفكري أصبحنا سطحيين وسذجا وقواعدنا هشة يسهل أن يخترقنا الإعلام المنحل، ويسهل على التاجر الجشع استغلالنا والسياسي الفاسد الضحك علينا.

نأخذ نفساً عميقاً

في مجتمع أصبح فيه الإنسان الراقي غريب والإنسان السوي ضائعاً والإنسان المحترف منعزلا لأنهم لن يرضوا على أنفسهم الانخراط بمستنقع التفاهة، والخوف الأكبر هو جيل أطفالنا الذي يتربى على هذه الأجواء ولزاما عليهم أن يعيشوا تفاصيلها ويتفاعلوا معها لننتهي بجيل تافه بلا هوية.

طبعا هناك الكثير من هم على الصراط المستقيم لكن هذا الزلازل لا يرحم إلا من رحمه الله وبالفعل آثار حجم دماره يتزايد حتى انه صنع أمواجاً عاتية قوية يصعب على القليل التصدي لها، ومن يشعر بحجم التحدي يعلم بأن الموضوع ليس سهلا ويجب أن يُواجه بحزم من قبل أصحاب الاختصاص والمسؤولين في السعي لإعادة برمجة الأفراد وتضافر أيادي وجهود الجميع بخطة مدروسة تعيد مجتمعنا إلى قواعده التي ابتعد عنها.

