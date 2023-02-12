شوارعنا المتهالكة 

آراء

الذي يرى شوارعنا يرأف لحالنا من الحكومات السابقة ومجلس الأمة وهم المسؤولون عن هذه الكارثة في الشوارع بسبب الفساد الذي ينخر في جميع مؤسسات الدولة وبمباركة هذه الحكومات السابقة لأنها هي من قدمت الفساد للشركات والمقاولين على طبق من ذهب، إن المواطن عندما يسافر خارج الكويت لا يرى المناظر الجميلة ولا تشده بل يشاهد شوارع تلك الدول التي شددت قوانينها ضد كل من يتلاعب عليها وكانت حازمة، أما في دولتنا فإن القوانين فقط لمدة أسبوع ثم تصبح قوانين على ورق ليس لها أي اهمية ولا يخاف منها المواطن ولا المقيم لانهم عرفوا أن هذه القوانين وقتية وليست دائمة كما ليست عليها أي رقابة لذلك فإن الشركات التي تتعاقد معها وزارة الأشعال شركات فاشلة وفاسدة، لا يهمها إلا جمع الأموال وقد نجحت بذلك بمساعدة هذه الوزارة لأنها لم تقم بواجبها في حماية تلك الأموال ولم تراقبها وتحاسبها حتى أننا إلى الآن لم نقرأ أو نسمع عن معاقبة أي شركة من هذه الشركات لأن لدينا وزراء يخافون من أصحاب هذه الشركات لذلك هم مطمئنون لأن لا أحد سوف يعاقبهم فماذا يحدث إن عاقبوا كل الشركات التي وقعت معها الوزارة بصيانة الطرق ثم فشلت فشلا ذريعا واسترجعت الأموال التي صرفت لهذه الشركات منذ التسعينيات وحتى هذه اللحظة، لقد عانى كل من يسكن بهذا الوطن من تكسير السيارات من هذه الحفر والحصى المتطاير، لذا أرجو من وزارة الاشغال وبما أنه ليست لدينا شركات مختصة لعلاج هذه المشكلة أن تطلب المساعدة من الدول المجاورة الشقيقة ليحلوا هذه المشكلة التي لا أراها مشكلة قوية ولكن تحتاج إلى شخص لا يجامل التجار ولا النواب بمجلس الأمة لإرساء المناقصات على شركاتهم الفاشلة، كما أرجو من رئيس الوزراء والديوان الأميري أن يحلوا هذه المشكلة كما قاموا بحل مشاكل أخرى وأن يختاروا الشركات العالمية التي لها باع طويل في رصف شوارع ذات مواصفات عالمية وطويلة الأمد بلا حفر وبلا حصى متطاير وقت الأمطار وغير الأمطار وكلنا نعرف صاحب السمو الشيخ أحمد نواف الأحمد فهو لا يساوم ولا يجامل من أجل البلد وهذا ما رأيناه من خلال تنصيبه لمجلس الوزراء، لذا كلنا أمل بحل مشكلة الشوارع التي أخجلتنا أمام كل من يأتي زائرا من جميع الدول ويرى الواقع الحزين الذي نمر به عندما يرى شوارعنا وأول ما يفكر به أن الكويت التي رممت وبنت شوارع للدول الأخرى نسيت بلدها بسبب الفساد الذي يعاني منه جميع المواطنين، أنت أملنا يا سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد.

