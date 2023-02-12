الفنون التشكيلية في بلادنا

آراء

من مظاهر الحضارات الاهتمام بالفنون بشكل عام، فعلى مر السنوات القديمة رأينا حضارات عاشت ثم اندثرت ولم يتبقَ منها إلا أطلال المباني وقطع من الفنون..

فكما رأينا من الفنون القديمة مثل حضارات السومرية والصينية والفارسية والفينيقية وكذلك العربية منها على سبيل المثال السبئية والحميرية، فلكلٌ منها اسلوبها الخاص لتعرف بأن هذا الفن يخص هذه الحضارة.

وكذلك بالدول المتقدمة يهتمون بشكل خاص بالفنون وأخص بالذكر الفنون التشكيلية ولهم جمعياتهم الخاصة وتدعمها مؤسسات مختلفة.

فالفنون التشكيلية تنقسم إلى فنون تمثيلية وغير تمثيلية، وتنتمي الفنون التمثيلية الى النحت والرسم والتصوير الفوتوغرافي، وأما الفنون غير التمثيلية تشمل الهندسة المعمارية والفن التطبيقي الزخرفي والتصميم الفني.

أما في بلداننا العربية وأخص بالذكر الكويت فلم نرَ الاهتمام الكافي ونشر الثقافة التي تعنى بهذا الفن الجميل.

وكذلك جمعية الفنون التشكيلية قد تكون مقلة بنشاطها مثلما يطمح محبو ومتذوقو وممارسو هذا الفن..

وللفنون بصفة عامة فوائد عديدة تنعكس على حياتنا مثلما نجد أشخاصًا يحسنون بنيان بيوتهم واختيار الالوان الجميلة المتناسقة سواءً الخارجية أو داخل المنزل، وكذلك بالمكاتب والشركات حتى تصل الفنون الى ملابس الشخص بحيث تجد تناسقًا بالألوان تظهر الشخص بشكلٍ أجمل.

ومن الفوائد أيضًا انه في عام 2013 وجد باحثون من جامعة نيوكاسل أن مشاهدة الفن المرئي المعاصر له آثار إيجابية على الحياة الشخصية لكبار السن في التمريض.

ولاننسى ان من فوائد الفنون التشكيلية بأنها تفرغ ما بك من شحنات سلبية وهذه من أعظم الفوائد برأيي مثلما قالها دكتور مختص بعلم النفس.

ونتمنى من الدولة ممثلة بجهاتها مثل التربية والاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وغيرها الاهتمام بهذا النشاط ودعمه بشكل أكبر ووضع الحوافز له حتى يزهر هذا الفن في بلادنا.

واختم كلامي بمقولة شهيرة : «التعليم للتفكير، والفن للشعور».

ودمتم بحفظ الله.

نكشة:

شكر خاص للدكتور عبدالعزيز الشطي ممارس عام أسنان بمستوصف الفنطاس الصحي على حسن استقباله المراجعين وجميل خلقه.

