آراء

هذا المصطلح يختلف عليه الكثيرون فهو يبدو للوهلة الأولى من نطقه مصطلحاً نفسياً أو إجتماعياً أو تربوياً ولكن الحقيقة أنه مصطلح طبي ولكنه يحمل بين طياته العلاج النفسي والاجتماعي والتربوي، فهو علاج لأمراض عضوية وغير عضوية وذلك بالعمل على تنمية مهارات الأعضاء العضوية كاليد والأصابع وأعضاء غير عضوية كالإدراك الحسي والبصري، ومهارات العناية بالنفس، وتوظيف أوقات الفراغ، وتعزيز الدفاع الذاتي، وتجنب المخاطر، والحفاظ على الصحة.

والمشاكل التي تتطلب العلاج بالعمل هى مشاكل الإدراك والتناسق بين حركة اليد والعين، ومشاكل حسية مثل السمع والبصر واللمس ومشاكل تعبيرية مثل الحزن والابتسام والفرح والبكاء.

والعلاح بالعمل هو القدرة على القيام بالعمل والأنشطة والمهارات المتعلقة به، ويهدف إلى تحسين تطور الشخص وزيادة استعداده للاستقلالية وعدم الاعتماد على الآخرين، ومنع العجز الناتج عن الإعاقة، كما يركز على أداء الأطراف العليا الدقيقة في الجسم خاصة حركة الأصابع واليدين والذراعين، وبرامج العلاج بالعمل من العناصر الرئيسية في برامج التربية الخاصة سواء في مدارس التربية الخاصة أو مدارس الدمج في التعليم العام ويقوم بالإشراف عليها أخصائي العلاج بالعمل والذي يختلف كثيرا عن أخصائي العلاج الطبيعي والفرق جوهري بينهما، حيث أخصائي العلاج الطبيعي يهتم ويركز على تنمية المهارات الحركية الكبيرة الخاصة بالجزء الأسفل من الجسم والمهمة في عملية التنقل والحركة، أما أخصائي العلاج بالعمل فيهتم بتنمية المهارات الحركية والدقيقة في القسم الأعلى من الجسم والتي تعتبر أيضا جوانب قصور تعليمية لطلبة صعوبة التعلم، وذوي الإعاقة الذهنية والبصرية والسمعية، ويعمل على متابعة علاج المرضى ومشكلاتهم الوراثية أو الحوادث المرتبطة بالمرض، ولا يقتصر دوره على العمل المباشر مع الطفل في المدرسة بل يمتد إلى تقديم خدمات مناسبة للمعاق وأسرته بل وللمعلمين أيضا الذين يقومون بتعليمه، وينجز عمله هذا بشكل فردي أو على شكل مجموعات صغيرة أو كمستشار للمعلم أو القائمين على تعليم الطفل المعاق وخاصة الإعاقة الذهنية، كما ينسق مع المسؤولين عن برامج التربية الخاصة في المدرسة، ويقوم بتدريب الأسرة على بعض التمرينات والأنشطة الحركية التي يجب اتباعها مع الشخص المعاق في المنزل، وتدريب المعلمين على المعدات والأجهزة المساعدة التي يستخدمها المعاق في المدرسة لتنمية قدراته الحركية والحسية، وذلك بالإضافة إلى تعليم مهام ومهارات وظيفية تتناسب مع العمر والنضج والقدرة الحركية وتنمية مهارات الحياة اليومية اللازمة للتعامل مع عناصر العملية التعليمية بالمدرسة.

ومن أهم الأساليب العلاجية التي يوجدها أخصائي العلاج بالعمل هو العلاج بالتكامل الحسي وهو عملية استقبال المؤثرات الحسية بواسطة الحواس، كاللمس والسمع والرؤية وغيرها ثم استخدامها للمشاركة في النشاطات اليومية المختلفة.

لذا فمن الواجب إلقاء الضوء أكثر من المجتمع ووسائل الإعلام عن ماهية ومفهوم العلاج بالعمل وأهميته ليس فقط في حياة المرضى بل في إدراك وتوعية أولياء الأمور له للوصول إلى حلول لمساندة أبنائهم والوصول بهم إلى بر الأمان..

