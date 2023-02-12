المقاومة الفردية..الحل الشعبي الفلسطيني لمعضلة المقاومة والسلطة والاحتلال

آراء

العودة الى المقاومة هي هدف فلسطيني دائم بالرغم عن أي خطط لمنع ذلك. المقاومة التقليدية المنظمة من الممكن اختراقها، أما المقاومة الفردية فمن شبه المستحيل اختراقها أو اقتناصها إلا بالصدفة، وهنا تكمن أهميتها وقوتَّها. المقاومة الفردية الفلسطينية هي التوجه الفلسطيني الاستراتيجي الجديد، والاستجابة العنيدة لضغوط مستمرة ومتفاقمة لمنع المقاومة، كما أنها الكابوس الأمني الجديد للاحتلال الاسرائيلي كونها تتطلب استنفار قوى الأمن الاسرائيلي معظم الوقت وفي كل المناطق. المقاومة الفردية الفلسطينية تتجاوز أيضاً عملاء السلطة الفلسطينية وقواها الأمنية المسخرة للتجسس على المقاومة الفلسطينية المُنظَّمة ومنعها نيابة عن قوى الاحتلال. ومع أن هذا التطور في أعمال المقاومة الفردية لن يؤدي الى تحرير فلسطين، إلا أنه بالتأكيد سوف يُحوّل حياة الاحتلال الاسرائيلي الى جحيم، ويخلق شعوراً عامًا بالخوف وعدم الاستقرار بين أوساط الاسرائيليين عمومًا مما قد يرغمهم على البحث عن حل ما لتهدئة الأوضاع، بالاضافة الى أنه سوف يحشر السلطة الفلسطينية في قمقم التبعية للاحتلال الاسرائيلي، ويكشف مجدداً دورها في التآمر على المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها و أساليبها وبالتالي على القضية الفلسطينية بشكل عام.

اسرائيل تريد الخلاص من الفلسطينيين، والفلسطينيون بدورهم يريدون أيضاً الخلاص من اسرائيل. لقد نسي الاسرائيليون أو تناسوا أن الظلم لا يترافق مع الاستقرار. فوجود أحدهما سوف يؤدي بالضرورة الى غياب الآخر. الاعتقاد الاسرائيلي الواهم بأن تنصيب قيادة فلسطينية تابعة له ومتعاونة مع الاحتلال ومانعة لأي شكل من أشكال المقاومة المنظمة أو الشاملة سوف يشكل الحل لمشاكل اسرائيل الأمنية قد ثبت خطأه. فالفلسطينيون كأي شعب حي قادرون على الابداع في الحقول كافة بما في ذلك كيفية مقاومة الاحتلال، وهذا ما نشهده هذه الأيام.

المقاومة الفلسطينية الفردية في جميع مراحلها من مرحلة اتخاذ القرار الى التخطيط ثم التنفيذ هي الرد الفلسطيني الآني على عنصرية الدولة الاسرائيلية وتبعية السلطة الفلسطينية وقراريهما المتسلط بوقف أعمال المقاومة وتجريمها. فالظلم والقهر وفقدان الأمل والشعور بكل ذلك ليلاً ونهاراً هو القوة المحركة لغضب العديد من الشباب الفلسطيني، ذكوراً واناثاً. وهذا ما يشكل القوة الدافعة لتحويل ذلك الغضب والقنوط الى أعمال مقاومة وبطولة فردية تهدف الى اذاقة العدو بعضًا من الألم الذي تسببه سياساته العنصرية والأمنية للأجيال الفلسطينية تحت الاحتلال.

الفلسطينيون يعلمون أن المقاومة الفردية لن تؤدي الى ازالة الاحتلال، ولكنها بالتأكيد سوف تدفع الأمور باتجاه خلق احساس اسرائيلي عام بأن الاحتلال هو حالة مؤقتة يجب أن تزول مهما طال الزمن، مما قد يدفع الاسرائيليين إلى العمل على التقدم بحلول ترضي الفلسطينيين تحت الاحتلال بشكل حقيقي، وتسهم بالتالي في اعادة بعض الاستقرار الى المجتمع الاسرائيلي. وهذا الأمر لا يمكن أن يتم في ظل الظروف الضاغطة والظالمة للسياسة الاسرائيلية العنصرية بجميع أشكالها.

هنالك العديد من الرموز والممارسات والسياسات والقوانين الاسرائيلية العنصرية التي تؤكد على تأصل العنصرية في الروح الاسرائيلية وعلى صعوبة التخلص منها بإجراءات استجدائية استعطافية، بل من خلال أعمال مقاومة تهز استقرار المجتمع الاسرائيلي وتفرض عليه واقعًا جديداً يُلغي ابتداءً كل ممارسات وأشكال وقوانين الفصل العنصري. فالجدار الفاصل مثلاً هو تعبير مادي ملموس عن عقلية الفصل العنصري الاسرائيلي. وهو بكل بساطة تعبير مادي ملموس عن الفلسفة الاسرائيلية العنصرية بأن ما لليهود هو لليهود فقط، وأن ما للفلسطينيين هو لليهود أيضاً.

القضية الفلسطينية أصبحت الآن قضية داخلية في اسرائيل، ليس بالمفهوم الأمني فقط ولكن أيضاً بالمفهوم اليومي الواقعي لإدارة شؤون أرض محتلة أصبحت بحكم الاستيطان والأمر الواقع وتبعية السلطة الفلسطينية جزءاً من دولة الاحتلال، رضي من رضي أو رفض من رفض. أما بالنسبة للعرب، خصوصًا عرب التطبيع، فقد أصبحت القضية الفلسطينية قضية اسرائيلية يتم تناولها ليس باعتبارها جزءاً من الضمير العربي والأمن القومي العربي، بل باعتبارها جزءاً من العلاقة العربية مع اسرائيل، وباعتبارها بالتالي مسؤولية اسرائيلية مما يعني أن القرار المتعلق بفلسطين هو بالنسبة لأولئك العرب قرار اسرائيلي وليس بالضرورة فلسطينياً. أمر عجيب فعلاً ولكنه بالنتيجة يصب في الطاقة السلبية الغاضبة التي تغذي روح المقاومة لدى العديد من الشباب الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني هو في نهاية المطاف الضمان الحقيقي للقضية وللحقوق الفلسطينية. والأجيال الشابة من الفلسطينيين تحت الاحتلال سوف تكون دائماً الضمان الحقيقي لاستمرار روح المقاومة الفلسطينية. طالما بقي الشعب الفلسطيني، فمن المستحيل على أي جهة أو قوة مهما بلغت أن تقضي على روح المقاومة الفلسطينية للاحتلال. هذه هي الحقائق التي يتوجب على الاحتلال استيعابها وبالنتيجة الاستجابة لمؤثراتها. أما فيما يتعلق بالخيانة والعمالة فإنها موجودة للأسف في كل شعوب الأرض ومنها الشعب الفلسطيني، ولكنها لم ولن تنجح أبداً في أن تكون هي البديل لشعوبها الحية لأن الرفض والمقاومة هي روح كل الشعوب المضطهدة، أما الخيانة والعمالة فتولد في العادة ميتة، لأنها بلا روح.

