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مصرع 6 أشخاص جراء انهيار عقار في مصر


القاهرة- الوكالات: لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرون، الجمعة، جراء انهيار عقار مكون من 3 طوابق وتصدع آخر في محافظة البحيرة شمالي مصر. وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد وقع الحادث نتيجة انفجار أسطوانة غاز في مخزن أسطوانات غير مرخص. وأوضحت النيابة العامة في بيان أنها شكلت فريقًا للتحقيق في الحادث. وأضاف البيان «تبين من خلال معاينة وسؤال الجيران الملاصقين للعقار المنهار أن سبب الحادث انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء قيام صاحب المخزن بتعبئتها». وتم إخلاء 9 عقارات مجاورة للعقار المنهار من السكان حرصًا على أرواح المواطنين.


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