زلزال القرن ضرب تركيا وسورية بقوة 500 قنبلة نووية

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دمشق- أنقرة- الوكالات: بدأت المساعدات تدخل ببطء إلى المناطق المنكوبة في تركيا وسورية امس حيث يبذل المسعفون جهودا مضنية لسحب أطفال من بين ردم المباني التي دمرت في زلزال عنيف ضرب يوم الإثنين وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى أكثر من 26 ألف قتيل فيما تتضاءل فرص بقاء العالقين تحت الانقاض على قيد الحياة وذكرت مصادر الدفاع المدني في شمال سورية ان «صمت الموت المطبق» يهيمن على الاجواء بعد توقف كل اشارات وجود احياء تحت ركام المباني لكن بعض «معجزات النجاة» خرقت هذا الطوق وان كانت تعتبر حالات نادرة. ويعيق الطقس الشديد البرودة في المناطق المتضررة جهود الإنقاذ ويفاقم معاناة ملايين الأشخاص، غالبيتهم بأمس الحاجة للمساعدة. وانبعثت من الزلزال الذي ضرب تركيا بقوة 7،7 درجات، واستمر 65 ثانية طاقة «كانت تعادل 500 قنبلة ذرية» بحسب ما ذكر هالوك تاتار المدير العام لإدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» في مؤتمر صحافي عقده امس. لم يذكر تاتار جديدا يتعلق بالزلزال الثاني، سوى أن مدته كانت 45 ثانية، وبذلك تكون المنطقة اهتزت طوال دقيقة و50 ثانية، كما أكد تسجيل 1.891 هزة ارتدادية منذ الزلزال. ويحتاج 870 ألف شخص على الأقل بشكل عاجل لمواد غذائية في البلدين بعد الزلزال الذي شرّد ما يصل إلى 5,3 ملايين شخص في سوريا وحدها على ما حذرت الأمم المتحدة. وتسببت الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات، بسقوط مزيد الضحايا وقلبت حياة الناجين رأسا على عقب. ووجه برنامج الأغذية التابع للأم المتحدة نداء للحصول على 77 مليون دولار لتوفير حصص غذائية لأكثر من 590 ألف نازح إضافي في تركيا و284 ألفا في سورية. من بين أولئك 545 ألف نازح في الداخل و45 ألف لاجئ. وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن على السماح بفتح نقاط عبور إنسانية جديدة بين تركيا وسورية. وقالت تركيا إنها تعمل على فتح طريقين جديدين يؤديان إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في سورية. وأرغم الشتاء البارد آلاف الناس على المبيت إما في سياراتهم أو طلب الدفء حول نيران مشتعلة باتت مشهدا متكررا في أنحاء المنطقة المنكوبة. وتحول الحزن والأسى المتراكم منذ خمسة أيام، إلى غضب إزاء رداءة نوعية البناء واستجابة الحكومة التركية إلى أسوأ كارثة تشهدها المنطقة منذ نحو قرن. وقال المسؤولون الأتراك إن 12141 مبنى إما دمرت أو تضررت بشدة من جراء الزلزال. والزلزال هو الأعنف والأشد منذ مصرع 33 ألف شخص في زلزال بشدة 7,8 درجات في 1939. وقال مسؤولون رسميون وطبيون إن 20665 شخصا لقوا حتفهم في تركيا و3553 في سورية، ما يرفع الحصيلة المؤكدة الآن إلى 24218 قتيلا.

