الأمم المتحدة: العالم نسي سورية

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذّرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن الزلزال المدمر قد يكون شرد 5.3 ملايين شخص في سورية التي تعاني أساساً من نزاع دام منذ نحو 12 عاماً.

وقال ممثل المفوضية في سورية سيفانكا دانابالا خلال مؤتمر صحافي عقد في جنيف وشارك فيه من دمشق إن «لدينا تقديرات أولية بأن 5.37 ملايين شخص تضرروا جراء الزلزال سيحتاجون إلى مأوى في سورية». وأضاف أن «هذا رقم ضخم لدى شعب يعاني أساساً من نزوح جماعي». وأضافت دانابالا أن المفوضية تركز على توفير الملجأ والإغاثة كالخيام والأغطية البلاستيكية والبطانيات الحرارية وسجاد للنوم والملابس الشتوية للمحتاجين. وحتى قبل زلزال 6 فبراير كان هناك نحو 6.8 ملايين نازح داخل سورية بسبب الحرب منذ 2011 وبعضهم نزح من دياره مرات عدة.

وأضافت دانابالا أن بعض الإمدادات سلمت من مناطق تحت سيطرة الحكومة إلى شمال غرب سورية الخاضع لسيطرة المعارضة قبل الزلزال وتأمل المفوضية في التوصل لاتفاق مع الحكومة السورية يمهد الطريق لوصول أسرع وأكثر انتظاماً لشمال غرب البلاد.

في سياق متصل، قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية الجمعة إن الزلزال المدمر أعاد إلى الواجهة «الأزمة المنسية» في سورية، مؤكدا جهوزية منظمته لإرسال كميات كبيرة من الإمدادات التي عرقلتها «قيود لوجستية» وقال مايك راين للصحافيين في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي «العالم نسي سورية.. بصراحة، أعاد الزلزال تسليط الضوء» على سورية. وأضاف «لكن الملايين في سورية يعانون منذ سنوات في ظل ما باتت أزمة منسية».

وحذر راين من أن سورية تواجه الآن «كارثة أخرى» تتمثل في فقدان الأرواح بسبب نقص المعدات الطبية اللازمة. وأضاف: «علينا أن ندرك أن حجم هذه الكارثة كبير للغاية وأنها تفوق قدرة الجميع». وتابع «في حال لم تتوافر المعدات، لا يمكنهم القيام بعملهم. الأمر أشبه بمطالبة رجل اطفاء بالذهاب لمواجهة حريق من دون خرطوم».

من جهتها، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 14 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية عبرت الحدود من تركيا إلى شمال سورية. وقال المتحدث بول ديلون إن الشاحنات تحمل «أجهزة تدفئة كهربائية وخياماً وبطانيات وأغراضاً أخرى لمساعدة المشردين من جراء هذا الزلزال الكارثي»، موضحاً أن المساعدات متجهة إلى إدلب.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن مخزونه ينفد في شمال غرب سورية، وطالب بفتح المزيد من المعابر الحدودية من تركيا بعد الزلازل التي ضربت البلدين. وصرحت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية للبرنامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية للصحافيين بأن «شمال غرب سورية، حيث يعتمد 90% من السكان على المساعدات الإنسانية، يمثل مصدر قلق كبيراً. نصل للناس هناك، لكننا بحاجة لإعادة تعبئة مخزوننا». وأضافت «مخزوننا ينفد ونحتاج لطريقة لجلب مخزونات جديدة. المعبر الحدودي مفتوح الآن، لكننا بحاجة إلى فتح معابر حدودية جديدة».

