«زلزال المعاقل».. أردوغان يواجه «معارضاً هائلاً» لم يحسب أحد حسابه

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أنقرة- الوكالات: قد يؤدي الزلزال المدمر في جنوب تركيا إلى تغيير المعادلة الانتخابية للرئيس التركي القوي رجب طيب أردوغان، والذي يأمل أن تؤدي الانتخابات المقبلة إلى تمديد حكمه لعقد ثالث. يقول المحللون إنه في حين واجه الزعيم البالغ من العمر 68 عامًا أقوى معارضة لرئاسته حتى الآن، إلا أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات والذي ضرب أيضًا شمال غرب سورية وأرسل ارتدادات في جميع أنحاء المنطقة قد يغير قواعد اللعبة في حياته السياسية. وكان أردوغان قد قام بزيارة المناطق المتضررة، وقدم العزاء بالضحايا وتعهد بإعادة بناء آلاف المنازل المهدمة وأعلن حالة الطوارئ يوم الثلاثاء في المقاطعات العشر الأشد تضررا في جنوب البلاد، والتي كان الكثير منها يدعمه تقليديا وحزبه العدالة والتنمية. لكن هناك استياء من استجابة الحكومة في تلك المناطق، حيث يشتكي بعض الناس من أنه لم يتم جمع عشرات الجثث بعد، ما تسبب في انتشار رائحة الموت الكريهة. وقال سنان بولات، وهو تاجر سيارات يبلغ من العمر 28 عامًا في مقاطعة هاتاي «لا توجد جهود إغاثة منظمة هنا. هناك الكثير من الجثث أمام المستشفيات، ولا يوجد حتى ما يكفي من الأكفان لتغطيتها. المقابر ممتلئة. ماذا سنفعل، نرمي جثث عائلاتنا في البحر؟ ليس هذا ما توقعناه وأملناه. في ظل هذه الظروف، لا نأمل بشأن المستقبل». ومن المحتمل أن أردوغان يدرك ذلك فقد أقر بوجود «أوجه قصور» في استجابة الحكومة المبكرة لقد ذكّر الأتراك في اليوم التالي بجهود الحكومة في الكوارث السابقة ووعد بإعادة بناء المنازل في أقل من عام وتعهد بدعم الضحايا بمبلغ 10000 ليرة (531 دولارًا) لكل منهم. وقال سونر كاجابتاي، مدير برنامج البحوث التركية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى «ستكون الـ 48 ساعة القادمة حاسمة بالنسبة لأردوغان.» ومن غير الواضح ما إذا كانت جهوده ستنقذ فرصته في إعادة انتخابه قال سنان أولجن الدبلوماسي التركي السابق ورئيس مؤسسة «EDAM» ومقرها اسطنبول إن معظم الأقاليم المنكوبة بالزلزال في جنوب تركيا محافظة اجتماعيا وهي معاقل لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية بزعامة أردوغان. وأضاف «كان متوسط أداء حزب العدالة والتنمية في تلك المقاطعات أعلى من المتوسط الوطني»، مشيرا إلى أن مقاطعات حزب العدالة والتنمية تلقت عمومًا المزيد من الدعم من الحكومة المركزية مقارنة بالمقاطعات التي تسيطر عليها المعارضة وتمثل المقاطعات العشر الأكثر تضرراً من الزلزال حوالي 15? من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة ونسبة مماثلة من 600 مقعد في البرلمان. خلال تصويت 2018، فاز أردوغان وحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على التوالي، في جميع تلك المحافظات باستثناء ديار بكر وصوتت تلك المنطقة لصالح حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد، ومرشحه صلاح الدين دميرتاش الذي ترشح للانتخابات من السجن. وقال كاجابتاي إنه بعد زلزال 1999، «انهارت الدولة مثل بيت من ورق» وأضاف أن ذلك «دمر بشكل أساسي السيطرة الأيديولوجية للدولة على المجتمع.» وقال أولجن إن الحكومة تعرضت لانتقادات خاصة بسبب افتقارها للاستعداد لتقليل الأضرار الناجمة عن مثل هذه الكوارث، خاصة وأن الدولة منذ زلزال 1999 تجمع الضرائب بهدف حماية البلاد من الكوارث المحتملة في المستقبل.