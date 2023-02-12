اجتماع خليجي - أميركي رفيع في الرياض غداً

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وفداً حكومياً أميركياً رفيع المستوى يشارك في اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي؛ لمناقشة قضايا أمنية مهمة، تنطلق غدا.

وحسب ما ذكر البيان، سيجتمع الوفد الأميركي مع ممثلين عن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة؛ لمناقشة الأولويات المشتركة في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة ما بين 13 وحتى 16 فبراير الحالي.

وستتركز اجتماعات مجموعة العمل الثلاثة على ثلاث أولويات؛ وهي: الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري، وإيران، ومكافحة الإرهاب.

ويترأس الوفد الأميركي المبعوث الخاص لشؤون إيران القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب، روبرت مالي، والمبعوث الأميركي الخاص بالإنابة للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي التكفيري، كريستوفر لاندبرغ، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية، دانييل بينيم، ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الدفاع عن الشرق الأوسط، دانا سترول.

كما سيرافق الوفد الرفيع قادة مدنيون وعسكريون كبار آخرون.

وتُظهر هذه الاجتماعات الالتزام المشترك للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال التعاون عبر مجموعة من القضايا، بحسب البيان الأميركي.

ولطالما كررت الولايات المتحدة تأكيداتها على التزامها بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تؤدي منذ عقود دورا سياسيا وعسكريا محوريا.

وفي صيف العام الماضي، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة «لن تتخلى عن الشرق الأوسط»، وذلك على هامش زيارته للمنطقة في جولة شملت السعودية.

