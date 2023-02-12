واشنطن «لا تمانع» هجوماً أوكرانياً على القرم!

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشفت مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي، سيليست والاندر، بأن السلطات الأميركية لا تعترض على استهداف قوات كييف «للأراضي الأوكرانية، الخاضعة للسيطرة الروسية». وأضافت والاندر، ردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن تدعم محاولات أوكرانيا «لاستعادة شبه جزيرة القرم» أو مهاجمتها لأهداف روسية داخل القرم، باستخدام الأسلحة الغربية، قائلة «إن الولايات المتحدة تدعم وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها، ضمن حدودها المعترف بها دوليا، والتي تشمل شبه جزيرة القرم».

في غضون ذلك قالت وزارة الدفاع البريطانية إن قوات مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية أحرزت تقدما جديدا حول مدينة باخموت في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا. وأضافت الوزارة في تقييمها الاستخباري اليومي للتطورات في أوكرانيا، أن قوات فاغنر تقدّمت منذ الثلاثاء الماضي ما بين كيلومترين و3 كيلومترات شمال باخموت الواقعة شمالي مقاطعة دونيتسك، مشيرة إلى أنها باتت تهدد طريق الإمداد الرئيسي للقوات الأوكرانية غرب المدينة على الرغم من أن محللا عسكريا أوكرانيا أفاد بأن الإمدادات لا تزال مستمرة عبر هذا الطريق. وفي السياق ذكر مدونون عسكريون روس أن الهجوم الجديد الذي شنته القوات الروسية هذا الأسبوع على فوغليدار كان مكلفا جدا، وتحدثت قناة مقربة من قوات فاغنر على تطبيق تليغرام عن «كارثة» تتكشف حول فوغليدار بعد الهجمات الروسية الأخيرة «الفاشلة».

وشنت روسيا ضربات صاروخية واسعة النطاق على أوكرانيا استهدف عدة مدن من بينها العاصمة كييف، ضمن محاولاتها الجديدة في «اختبار» الدفاعات الجوية الأوكرانية، تحضيرا لـ«هجوم أكبر»، بحسب صحيفة «الغارديان». وأعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، إسقاطها 61 من أصل 70 صاروخ كروز وخمس مسيرات إيرانية الجمعة، كما كشفت عن تعرض مدينتي خاركيف وزاباروجيا لقصف بـ 35 صاروخا من طراز «إس -300».

وقال المتحدث باسم القيادة، يوري إحنات إن الكرملين ينفذ على ما يبدو «هجوما استطلاعيا، قبل هجوم كبير محتمل»، حيث تتوقع كييف وحلفاؤها الغربيون أن تقوم القوات الروسية، بمحاولة جديدة للاستيلاء على الأراضي قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الغزو، في 24 فبراير.

