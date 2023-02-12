بايدن سيزور بولندا في الذكرى الأولى للحرب

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: سيزور الرئيس جو بايدن بولندا هذا الشهر بمناسبة مرور عام على بدء الحرب في أوكرانيا ليعود إلى المنطقة حيث تدخل الحرب مرحلة جديدة مضطربة دون مسار واضح للسلام. ويخطط الرئيس لزيارة بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير وقال البيت الأبيض إنه سيلتقي بالرئيس البولندي دودا وقادة آخرين من المنطقة. وسيلقي بتصريحاته قبل الذكرى الرسمية في 24 فبراير.

وقبل عام واحد كان بايدن يحذر العالم المتشكك أحيانًا على وجه السرعة من أن حشدًا هائلاً للقوات الروسية على طول حدود أوكرانيا هو مقدمة للحرب في ذلك الوقت، شكك البعض داخل حكومته في قدرة الأوكرانيين على الصمود في وجه الغزو وتوقعوا السقوط الوشيك للعاصمة كييف. وبدلاً من ذلك حافظ المقاتلون الأوكرانيون على العاصمة واستمروا في مقاومة المحاولات الروسية للسيطرة على الأراضي بمساعدة الدعم الهائل بالأسلحة والذخيرة والمعدات الغربية، وأصبحت الحرب صراعًا طاحنًا يقول المسؤولون الأمريكيون إنه قد يستمر لأشهر أو حتى سنوات.

وتعد بولندا حليفًا رئيسيًا في حلف شمال الأطلسي وتضم حاليًا الآلاف من القوات الأميركية التي تعمل أيضًا كمركز لعمليات نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا. كما يقوم أفراد الخدمة الأميركية بتدريب القوات الأوكرانية هناك.

