لافروف: خطط الغرب لعزل وتطويق روسيا فشلت

عربيات ودوليات

موسكو- الوكالات: أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن خطط الغرب لعزل روسيا وتطويقها باءت بالفشل، وأن موسكو ماضية بتعزيز علاقات الصداقة مع معظم دول العالم، رغم الرقص الوثني الذي يمارسه الغرب. وقال بمناسبة يوم العاملين في السلك الدبلوماسي «اليوم يُمكن القول إنّ خطط الغرب لعزل روسيا وتطويقها قد باءت بالفشل».

وأضاف: «رغم الرقص المعادي لروسيا الذي تمارسه واشنطن ولندن وبروكسل فإننا نواصل تعزيز علاقات الصداقة بالمعنى الواسع لهذا المفهوم مع بلدان أوراسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا وأميركا اللاتينية، التي تستند في قراراتها لمصالحها الوطنية قبل كل شيء». وشدّد لافروف على أن أي تهديدات لروسيا لن تؤثر فيها، وأنها ستبطل مفعول جميع هذه التهديدات.

