إيران أوقفت «العناصر الرئيسة» في هجوم أصفهان

عربيات ودوليات

طهران- باريس- الوكالات: أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أنها أوقفت «العناصر الرئيسة» المتورطة في هجوم بطائرات مسيّرة الشهر الماضي على موقع تابع لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان بوسط البلاد. وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري الجمعة أنه «تم تحديد واعتقال العناصر الرئيسة لمحاولة تخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان» وفق ما نقلت وكالة «ارنا» بالعربية وأضاف البيان «نظرا لاستمرار التحقيق مع الموقوفين فإن تفاصيل هذه العملية ستنشر لاحقا». وتابع «ما هو مؤكد حتى الآن هو ضلوع عملاء الكيان الصهيوني الموقت في هذا الهجوم الفاشل».

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن هجوم «فاشل» بطائرات مسيّرة في 28 يناير استهدف «مجمع مصانع» تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان. وقالت وزارة الدفاع حينها إن منظومة الدفاع الجوي دمرت إحدى المسيّرات وانفجرت اثنتان أخريان «بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية»، مضيفة أنه لم تقع إصابات ولحقت أضرار طفيفة بالموقع المستهدف. كما حذّرت وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري من أن «مجرد الاعتداء على حياض إيران سيواجه ردا حاسما و باعثا على الندم».

في وقت سابق من هذا الشهر، اتهم سفير إيران في الأمم المتحدة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم بالطائرات المسيّرة. كما اتهمت وكالة «نور» للأنباء القريبة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، جماعات كردية متمركزة في العراق بالتورط. الى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه من سجن إيفين سيئ السمعة في طهران. وقالت الوزارة، في بيان «تم الإفراج عن فريبا عادلخاه، الأكاديمية في مركز الأبحاث الدولي في ساينس بو، التي احتُجزت ظلما في سجن إيفين». وعلى مدى عقود، كان سجن إيفين يضم سجناء سياسيين وسجناء مزدوجي الجنسية ترفض إيران الاعتراف بهم رسميا.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنه من «الضروري أن تتمكن عادلخاه من استعادة حرياتها بالكامل بما في ذلك تلك العودة إلى فرنسا إذا رغبت في ذلك».

