واشنطن: «بالونات التجسس» الصينية انتهكت 40 دولة

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلن البيت الأبيض أن «جسما على ارتفاع عال» أسقط فوق ألاسكا وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الجسم كان «بحجم سيارة صغيرة»، وكان فوق منطقة قليلة السكان. وأضاف كيربي أن الرئيس جو بايدن اتخذ قرارا بإسقاط الجسم الذي لم تُعرف ماهيته.

يأتي ذلك فيما أضافت إدارة بايدن الجمعة 6 كيانات صينية مرتبطة ببرنامج منطاد المراقبة الصيني إلى قائمة «التصدير السوداء» في حين قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألماني إنه يخشى أن توسع الصين أنشطة التجسس ضد بلاده. وتأتي القيود الجديدة بعد أن قال البيت الأبيض إنه سينظر في بذل جهود أوسع «لكشف ومعالجة» أنشطة التجسس الصينية الأكبر التي تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الشركات الخمس ومعهد أبحاث واحدا تدعم «جهود تحديث الجيش الصيني، وتحديدا برامج الطيران التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بما في ذلك المناطيد والبالونات». وقال ماثيو أكسلرود مساعد وزير التجارة لإنفاذ قوانين التصدير «يُظهر الإجراء جهودنا المتضافرة لتحديد وتعطيل استخدام جمهورية الصين الشعبية مناطيد المراقبة والتجسس التي انتهكت المجال الجوي للولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة». وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألماني توماس هالدنفانغ -في مقابلة صحفية نُشرت امس إنه يخشى أن توسع الصين أنشطة التجسس ضد برلين، مضيفا أن بكين تركز بشكل متزايد على التجسس السياسي. وأكد هالدنفانغ أن الصين تطور أنشطة تجسس واسعة النطاق مشددا على ضرورة أن تكون ألمانيا مستعدة لزيادة هذه الأنشطة في السنوات القادمة. وحذر من أن الاعتماد الاقتصادي على الصين يمكن استغلاله في النفوذ السياسي.

